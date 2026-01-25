Barcelona golea al Real Oviedo y recupera el liderato de LaLiga

El FC Barcelona firmó una actuación sólida y contundente en el Camp Nou, donde se impuso 3-0 al Real Oviedo para recuperar el liderato de LaLiga española tras disputarse la Jornada 21. Con este resultado, el conjunto blaugrana llegó a 52 puntos, superando por la mínima al Real Madrid, que se mantiene con 51 unidades en la pelea por la cima.

Aunque el marcador no se movió en la primera mitad, el dominio del Barcelona fue evidente desde el arranque, con constante presión ofensiva y varias aproximaciones lideradas por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski, ante un Real Oviedo que resistió gracias a su orden defensivo y a las intervenciones de su arquero.

DANI OLMO ABRE EL CAMINO Y EL BARÇA DESATA LA TORMENTA

La resistencia visitante se rompió apenas iniciado el complemento. Al minuto 52, Dani Olmo apareció dentro del área para definir con disparo raso y colocar el 1-0, desatando la euforia en el Camp Nou. El gol liberó al conjunto culé, que a partir de ese momento incrementó la intensidad y el ritmo del partido.

Dani Olmo celebrando su gol con un salto. REUTERS

Cinco minutos después, al 57’, fue el turno de Raphinha, quien sacó un potente zurdazo desde fuera del área para vencer nuevamente al arquero del Real Oviedo y ampliar la ventaja. El 2-0 reflejaba con mayor justicia el dominio del Barcelona, que controló el balón y el desarrollo del encuentro.

LAMINE YAMAL CIERRA LA NOCHE Y CONSOLIDA EL LIDERATO

Con el partido prácticamente resuelto, el Barcelona no bajó la guardia. Al minuto 73, Lamine Yamal coronó su destacada actuación con un gol tras una asistencia de Dani Olmo, definiendo con clase dentro del área para el 3-0 definitivo.

Lamine Yamal rematando de 'tijera' en el área. REUTERS

El tramo final del encuentro sirvió para que el técnico blaugrana moviera sus piezas y administrara la ventaja, mientras el Real Oviedo intentó sin éxito descontar en el marcador. La defensa del Barça se mostró sólida y evitó cualquier reacción visitante.

Con esta victoria, el FC Barcelona no solo suma tres puntos clave, sino que retoma el liderato de LaLiga, enviando un mensaje claro en la lucha por el campeonato. El equipo mostró profundidad ofensiva, equilibrio y una versión convincente de cara a la recta decisiva de la temporada, donde se vislumbra una batalla codo a codo contra el Real Madrid.