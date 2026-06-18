Arjona predijo las pausas comerciales del Mundial hace 30 años

Hace 30 años, cuando detener un partido de futbol para introducir algo parecido a un tiempo fuera parecía una idea imposible, Ricardo Arjona lanzó una crítica que hoy suena sorprendentemente actual.

En su canción Noticiero, publicada en 1996, el cantautor guatemalteco imaginó un escenario en el que la creciente influencia comercial modificaría la esencia del deporte más popular del planeta. Dentro de una estrofa dedicada al futbol, Arjona ironizaba sobre la posibilidad de cambiar las reglas del juego para hacerlo más atractivo para los mercados y los anunciantes.

La letra hablaba de agrandar las porterías y de incorporar múltiples tiempos fuera para vender más publicidad, una idea que en aquel momento parecía una exageración destinada únicamente a reforzar el tono satírico de la canción.

Sin embargo, tres décadas después, el Mundial 2026 se disputa bajo un esquema que contempla pausas obligatorias en todos los partidos.

Aunque oficialmente estas interrupciones tienen como objetivo permitir la hidratación de los futbolistas y atender las exigentes condiciones climáticas que se han presentado en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá, también generan una ventana perfecta para la inserción de mensajes comerciales durante las transmisiones televisivas.

La situación ha llamado la atención de algunos aficionados que han recordado aquella vieja canción de Arjona al observar cómo el reloj se detiene momentáneamente y los jugadores se reúnen en las bandas para recibir indicaciones mientras las televisoras aprovechan para ir a cortes o desplegar patrocinios.

La coincidencia resulta todavía más llamativa porque la crítica del cantautor no se enfocaba únicamente en el futbol, sino en la manera en que los medios de comunicación y la publicidad comenzaban a transformar distintos aspectos de la vida cotidiana.

Por supuesto, el futbol actual está lejos de contar con los múltiples tiempos fuera que Arjona imaginó en tono de burla. Sin embargo, la presencia de pausas reglamentarias en cada encuentro mundialista ha provocado que aquella estrofa escrita en los años noventa vuelva a cobrar relevancia.

Lo que alguna vez pareció una exageración artística terminó encontrando un inesperado eco en la realidad. No son ocho tiempos fuera ni una transformación radical del juego, pero sí una interrupción obligatoria que detiene el partido y abre espacio para algo que Arjona ya cuestionaba hace tres décadas: la creciente comercialización del futbol.