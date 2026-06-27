Argelia y Austria empatan en un partidazo y avanzan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Argelia y Austria protagonizaron uno de los mejores partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026, al empatar 3-3en un dramático encuentro que se definió hasta el minuto 96 y que permitió a ambas selecciones clasificar a los dieciseisavos de final.

Marko Arnautović abrió el marcador para Austria

El conjunto austriaco tomó la ventaja al minuto 28 gracias a Marko Arnautović, quien aprovechó un pase largo para encarar al arquero argelino y definir con autoridad para el 1-0.

Antes del descanso, Argelia reaccionó por conducto de Rafik Belghali, quien marcó el empate al minuto 45 y devolvió la esperanza a su selección.

La Selección de Austria celebró el gol de último minuto y el pase a la siguiente fase REUTERS

Un segundo tiempo lleno de emociones

En el complemento, Marcel Sabitzer, futbolista del Borussia Dortmund, volvió a adelantar a Austria con el 2-1 al minuto 55.

Sin embargo, Riyad Mahrez respondió apenas cinco minutos después para igualar nuevamente el marcador con el 2-2 y mantener con vida a los argelinos.

Mahrez ilusionó a Argelia, pero Austria rescató el empate al 96'

Cuando parecía que Argelia se llevaba la victoria, Riyad Mahrez apareció en el tiempo de compensación para firmar el 3-2 al minuto 93.

No obstante, Sasa Kalajdzic tuvo la última palabra y al minuto 96 marcó el 3-3, resultado que aseguró la clasificación de ambas selecciones a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Argelia enfrentará a Suiza en la siguiente ronda REUTERS

Así quedó el Grupo J

Con este resultado, Argentina terminó como líder del Grupo J con nueve puntos.

Austria finalizó en el segundo puesto con cuatro unidades, mientras que Argelia avanzó como tercer lugar con la misma cantidad de puntos.

Los cruces de dieciseisavos de final

Tras asegurar su clasificación, Austria enfrentará a España en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por su parte, Argelia buscará seguir haciendo historia cuando se mida ante Suiza.