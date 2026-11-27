Mercedes repitió el doblete en la segunda práctica del Gran Premio de Qatar 2026 con el italiano y ya monarca Andrea Kimi Antonelli imponiéndose con amplia superioridad a sus rivales, esto mientras el mexicano Sergio Pérez finalizó en el fondo de la clasificación.

Antonelli logró una mejor vuelta de 1m23.077s para superar por 0.127s a su compañero George Russell siendo los únicos por debajo de las dos décimas de diferencia. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos integrantes de McLaren, les siguieron pero a más de cuatro décimas de segundo. Max Verstappen, piloto de Red Bull, cerró los cinco primeros siendo el último competidor con menos de medio segundo de diferencia respecto al puntero.

Charles Leclerc fue el mejor de los Ferrari aunque con un segundo de desventaja respecto a Antonelli. Lewis Hamilton no finalizó la sesión luego de que su coche quedó detenido en el circuito a menos de cuatro minutos del final. El siete veces campeón del mundo señaló que se quedó sin potencia de su motor.

Los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad volvieron a demostrar potencial cerrando los 10 mejores y justo por delante de los Alpine, con quienes mantienen el duelo por la quinta posición del campeonato de constructores. El francés Pierre Gasly logró el 12° mejor tiempo, pero no finalizó la sesión luego de una salida de pista en la que su coche terminó enterrado en la grava provocando una de las dos detenciones de la actividad.

Ante los inconvenientes, control de carrera ordenó que la tanda se extendiera 13 minutos, pero finalizó con Virtual Safety Car por el incidente de Hamilton.

¿En qué posición finalizó Sergio Pérez la FP2 en Qatar?

El piloto mexicano Checo Pérez se ubicó en el puesto 22 en la segunda práctica en el circuito de Lusail. El integrante de Cadillac apenas logró una mejor vuelta que lo dejó a cuatro segundos de Antonelli y una décima por detrás de su compañero Valtteri Bottas.

El originario de Jalisco deberá pagar el sábado una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida por su incidente con Rafael Camara en el Gran Premio de Las Vegas.