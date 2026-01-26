Exportando la marca educativa británica

Por Susannah Goshko*

Hace unos días, en Davos, Valeria Tafoya, una joven mexicana que orgullosamente es becaria Chevening, tomó la palabra frente a líderes globales para hablar sobre cómo asegurarnos que la inteligencia artificial se use con ética y para mejorar la vida de las personas.

Valeria, quien estudia una maestría en Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible en University College London, llegó ahí tras años de dedicación en espacios internacionales de liderazgo juvenil. Su mensaje fue contundente: la tecnología sólo es valiosa cuando genera bienestar social, fortalece instituciones y no deja a nadie atrás.

A miles de kilómetros de ese escenario, otra historia mexicana avanza con la misma fuerza. Orlando Anaya, otro brillante Chevener mexicano que estudió en Oxford, comenzó hace una década un movimiento local para limpiar playas en Tijuana, y hoy lidera Kilómetro Uno, un movimiento ambientalista que ha movilizado a decenas de miles de jóvenes y retirado más de 90 toneladas de desechos del Pacífico y el Caribe.

La historia de Valeria y Orlando explican por qué el Reino Unido decidió redoblar la semana pasada su apuesta por la educación a través de una nueva estrategia: un plan para llevar el “sello” educativo británico —desde universidades y certificaciones hasta formación técnica y aprendizaje digital— a más comunidades del mundo.

Este plan no es una casualidad, pues hoy la educación es uno de los activos británicos más valiosos, superando sectores como el automotriz o el de alimentos y bebidas, pues aporta alrededor de £32 mil millones al año a la economía británica, y la ambición es elevar el valor de las exportaciones educativas a £40 mil millones para 2030.

Pero detrás de esas cifras hay algo más importante: abrir puertas, tejer alianzas y formar talento con impacto global, para multiplicar las historias como las de Valeria y Orlando. Sinceramente, el lanzamiento es una gran forma de conmemorar el Día Internacional de la Educación.

En México, esta nueva Estrategia nos permitirá profundizar el trabajo que hemos realizado en el último año para colaborar con el Plan México, con el objetivo de fomentar el talento del futuro.

Nuestros esfuerzos se enfocaron en acompañar a docentes y directivos en espacios como Mextesol, compartiendo la experiencia británica en enseñanza del inglés junto a líderes como Oxford University Press, Cambridge University Press & Assessment, Macmillan, Pearson y EnglishScore. Así como impulsar la internacionalización de la educación superior en Ampei.

Valeria se unió el año pasado a nuestra comunidad Chevener, que cada año demuestra el enorme interés que hay por las universidades británicas, por eso nos esforzamos diariamente en visibilizar las becas y oportunidades que hay para que los mexicanos puedan estudiar en mi país, un ejemplo de ello fue Europosgrados, que permitió que más de 25 instituciones dialogaran con jóvenes sobre la oferta académica del Reino Unido.

Sé que para implementar esta nueva estrategia será clave seguir contando con aliados como los que hemos tenido en 2025, como FIDERH y Conalep, y las autoridades educativas de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, con quienes consolidamos acuerdos con para ampliar el acceso al inglés y fortalecer la movilidad académica.

Y, sin duda, otro aliado estratégico es el British Council, que gracias al Programa Women in STEM, catapultará la carrera de 10 mujeres mexicanas que estudiarán posgrado en universidades británicas, para fortalecer su liderazgo científico en áreas que el mundo necesita urgentemente.

Todas estas iniciativas —alianzas, mayor movilidad académica, fortalecimiento del inglés y desarrollo científico y técnico— comparten un mismo principio: la educación adquiere su verdadero impacto cuando responde a los desafíos contemporáneos y al talento que tiene lo necesario para hacer frente a ellos.

*Embajadora del Reino Unido en México