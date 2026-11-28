Luego de empate con sabor a derrota en Nuevo León, el Club América se juega esta noche ante Rayados el boleto a Semifinales, pero lamentablemente para las Águilas, se pronostica una mala entrada en el Estadio Banorte.

A tan solo unas horas para que comience el partido, en el sitio oficial de la boletera Fanki se pueden encontrar entradas prácticamente en todas las zonas del Coloso de Santa Úrsula.

Bajan precios ante mala entrada

Ante la baja venta de boletos, la directiva del Club América decidió bajar los precios de algunas localidades, buscando que aficionados se animen a asistir al partido más importante de la temporada hasta ahora.

Sin embargo, el descuento en los boletos solamente aplicó en dos de las secciones más baratas de todo el estadio. Las zonas Norte y Sur 500 y 600 pasaron de costar 529 a 411 pesos, un descuento mínimo.

El resto del boletaje permanece en el precio que originalmente se había anunciado.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

¿Por qué la afición ‘abandona’ al América?

En redes sociales cierto sector de la afición azulcrema se ha pronunciado al respecto y se encuentran dos principales motivos para que las Águilas registren baja entrada: mal momento deportivo y altos precios.

América registra seis partidos sin victoria en el momento más importante de la temporada, sumado a que desde que regresaron al Estado Banorte tras la Copa del Mundo, los costos de las entradas aumentaron considerablemente.

¿Qué necesita América para avanzar a Semifinales?

Las Aguilas tienen la serie a su favor gracias a la posición en la tabla y el resultado obtenido en la Ida (0-0), por lo que para esta noche una victoria o empate por cualquier marcador le vale a los dirigidos por Guillermo Almada para avanzar de ronda.