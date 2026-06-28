Amaury Morales, fuera del Apertura 2026 por lesión; ¿Qué le pasó al canterano de Cruz Azul? 

Después de haber obtenido unas merecidas vacaciones tras el título, en Cruz Azul se comienza a regresar a los entrenamientos de cara a la pretemporada, sin embargo, el club recibió una pésima noticia: Amaury Morales se perderá todo el Apertura 2026.

Algunos jugadores celestes han comenzado a reportar en La Noria para los exámenes médicos y entrenar de cara a un nuevo torneo donde buscarán defender la corona.

Amaury Morales en un partido con Cruz Azul MEXSPORT

Amaury Morales KO; se rompió el ligamento cruzado

Pero no todo son buenas noticias en Cruz Azul. Lo que se temía con su canterano se cumplió, Amaury Morales no estará en todo el Apertura 2026 por una lesión.

Mediante un comunicado, La Máquina confirmó que el canterano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Dicha lesión se produjo en un entrenamiento en La Noria. Aunque el club informó que evaluarán si será operado o no, es muy probable que esto ocurra, ya que este tipo de lesiones, en su mayoría, requieren operación.

Toda la familia Cruz Azul estamos contigo. Sabemos que harás un gran trabajo de recuperación”, se lee en el comunicado.

¿Cuánto tiempo estará lesionado Amaury Morales?

Cruz Azul no confirmó el tiempo de recuperación que tendrá Amaury Morales por está lesión, sin embargo, es probable que esté un buen tiempo fuera.

De momento, Morales se perderá todo el próximo semestre, ya que en el mejor de los casos, su recuperación será de seis meses, la cual se puede extender hasta ocho, dependiendo de la buena mejoría que tenga.

Cruz Azul tendrá que cubrir la baja de Amaury Morales con un fichaje MEXSPORT

Amaury Morales es la gran proyección de Cruz Azul. Salido de su cantera, tiene un gran desborde y manejo de balón. Aunque no ha tenido muchas oportunidades, cuando aparece, suele ser clave en el ataque celeste.