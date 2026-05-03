 Leandro Augusto y Andrés Lillini: Las personalidades que acompañaron a Pumas ante América

Los Pumas fueron visitantes en el Estadio Azteca -Banorte-, pero se presentaron con su fiel porra, aunque no en la medida que hubieran querido y con algunas personalidades de su historia que contribuyeron a buenos momentos que los aficionados atesoran.

Uno de ellos es Leandro Augusto, quien fue un jugador de época para el club y que levantó el bicampeonato con Hugo Sánchez. El brasileño jugó una década con este equipo siempre derrochando entusiasmo y calidad en el medio campo, ya fuera en liga o en Copa Libertadores.

Leandro levantó cuatro títulos con los Pumas, tres de liga y un campeón de campeones y con el tiempo se convirtió en directivo, aunque esta etapa no fue nada positiva.

Leandro Augusto entre la porra de Pumas

Es común que frecuente al equipo en sus instalaciones. En la última navidad estuvo con el equipo en La Cantera deseando suerte a Efraín Juárez quien fue su compañero por varias temporadas.

Suele meterse en la porra 'del Pebetero' y con ellos grita y alienta durante el partido. En esta ocasión, en la cabecera visitante, alentó como pudo a sus favoritos.

El otro que apareció fue Andrés Lillini, quien funge actualmente como director de selecciones menores en la Federación Mexicana de Futbol.

Lillini quiso pasar inadvertido en el América vs. Pumas

Aunque fue visto antes del partido, no quiso dar declaraciones, sin embargo, era notorio que aunque va a trabajar viendo a jugadores menores de 23 años, sus palpitaciones van del lado de los Pumas.

Lillini entró de emergencia al primer banquillo de los Pumas en 2020, justo cuando la pandemia de Covid alcanzó su mayor punto y con la salida intempestiva de Michel.

Su trabajo en un corto tiempo, es decir en el primer torneo, le avaló para llegar a la final, pero la perdió en un desangelado estadio de León sin público. También llegó a una final de Concacaf, que perdieron ante el Seattle y tras dos años de estar en Pumas se fue al Necaxa y después a selecciones nacionales.