Ali Abdi estalla contra federación de Túnez: Escándalo y lágrimas en el Mundial

La debacle de la Selección de Túnez en la Copa del Mundo 2026 ya ha generado las primeras críticas desde el interior del equipo, porque luego de perder el primer encuentro ante Suecia, la derrota ante Japón por 4-0 demostró que cambiar el entrenador no era la medida correcta tras solo un partido disputado.

El combinado africano se convirtió formalmente en el tercer representativo nacional en quedar matemáticamente eliminado del torneo tras apenas dos jornadas disputadas junto con Haití y Turquía, una situación que generó la crítica del jugador Ali Abdi, quien señaló que no se tiene planeación y la improvisación pasó factura.

“Me disculpo con los aficionados; lo que nos está pasando es incomprensible. Venimos a jugar un Mundial con jugadores que nunca han jugado juntos. Construir un equipo competitivo requiere tiempo y estabilidad. No tenemos tiempo para trabajar; desmantelamos y reconstruimos todo una y otra vez en lugar de corregir los errores”, dijo a los micrófonos de beIN Sports.

La crisis deportiva ya había cobrado su primera factura con el despido del entrenador Sabri Lamouchi tras el debut frente a Suecia (5-1) colocando a Hervé Renard como un reemplazo con solo unos días para la correcta preparación.

Las lapidarias verdades del defensor en la zona mixta

Visiblemente afectado y con lágrimas en el rostro, Ali Abdi fue contundente y agregó que el problema no se trata de un solo elemento, sino que tiene que ser solucionado de fondo.

“Es un problema colectivo. No se puede construir un equipo que no ha jugado ni un solo partido antes del Mundial. Hay que preparar una selección con tiempo, mejorarla y llevarla a un nivel competitivo. Hay que sacar a algunos jugadores veteranos y reconstruir”.

¿Cuándo es el partido final de Túnez en el Mundial 2026?

Túnez disputará su cierre del Mundial 2026 ante Países Bajos en Kansas City el próximo 25 de junio a las 17 horas.