Alfaro habla de Bellingham y la “ley Prestianni”: “¿Vamos a terminar en un chisme de peluquería?”

En la conferencia de prensa previa al partido entre Paraguay y Australia, Gustavo Alfaro, entrenador del equipo guaraní, habló sobre la polémica generada por la decisión arbitral de no expulsar a Jude Bellingham durante el encuentro entre Inglaterra y Ghana.

La controversia surgió después de que Miguel Almirón recibiera una tarjeta roja frente a Turquía por cubrirse la boca al dirigirse a un rival, una acción sancionada bajo la denominada “ley Prestianni”, implementada para la Copa del Mundo 2026.

En el caso de Bellingham, el cuerpo arbitral consideró que el acercamiento al futbolista ghanés Jordan Ayew correspondía a un diálogo sin una conducta sancionable, por lo que decidió no mostrar la tarjeta roja.

Jugadores de Paraguay y Turquía momentos antes de la expulsión de Miguel Almirón por la 'Ley Prestianni'. Reuters

¿Qué dijo Alfaro sobre Bellingham?

Al ser cuestionado sobre la decisión tomada en el partido de Inglaterra, Alfaro evitó profundizar en la polémica, aunque recordó que durante el encuentro entre Paraguay y Turquía dos jugadores del conjunto turco también se acercaron al banquillo paraguayo realizando un gesto similar al que provocó la expulsión de Miguel Almirón.

“Lejos está de nosotros querer meternos en alguna polémica. Lo único que dijimos en el momento que pasó lo de Miguel es que yo vi a dos jugadores turcos que vinieron y no me preguntaron cariñosamente las cosas que nos dijeron al banco de suplentes… ¿Vamos a terminar en un chisme de peluquería?”, comentó.

El entrenador paraguayo aseguró que no le corresponde juzgar si las decisiones arbitrales fueron correctas o incorrectas, aunque insistió en que todas las selecciones deben competir bajo los mismos criterios.

No soy juez para juzgar si está bien o está mal. Lo único que reclamo y pedí siempre es igualdad de condiciones. Se lo dije al árbitro el otro día: ‘Mire que Turquía tiene equipo más que suficiente para ganarnos a nosotros, déjenos que nos gane Turquía’. Quiero igualdad de condiciones. Todas las cosas que pasan afuera ya no nos compete a nosotros opinar ni meternos en esa cuestión.

La expulsión de Miguel Almirón impedirá que el mediocampista esté disponible para el encuentro en el que Paraguay buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda frente a Australia.

El partido se disputará este jueves en el Estadio de San Francisco a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.