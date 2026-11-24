Aunque reconoce que todavía está lejano, Álex Padilla alza la mano para disputar el Mundial 2030 con la selección de México, después de haber hecho su debut con el Tricolor en el pasado mes de octubre, bajo el mando de Rafa Márquez.

“Está muy lejos eso. Todavía quedan muchas temporadas para el 2030, pero quién no quiere jugar un Mundial con su selección. Entonces, centrarme en el día a día, trabajar para ello y el futuro lo dirá”, indicó el portero del Athletic de Bilbao.

Álex Padilla y Raúl Rangel, porteros de la Selección Mexicana Mexsport

El arquero debutó con la Selección Mexicana, en la derrota que le propinó Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Para Álex Padilla, ser compañero de Unai Simón es un privilegio porque puede aprender y crecer con él.

“Soy el compañero del mejor portero del mundo, no tengo mejor compañero para aprender, para crecer, para pedirle consejos, para escucharle, trabajar día a día, competir, para mí es un privilegio estar con él”, señaló.

Álex Padilla debutó con la Selección Mexicana en el pasado mes de octubre de 2026 Mexsport

En la actual temporada de LaLiga, el portero mexicano no ha visto minutos.

El 2024 fue significativo para Álex Padilla. En el mes de agosto debutó oficialmente con el Athletic de Bilbao, debido a las lesiones que sufrieron, en ese entonces, Unai Simón y Julen Agirrezabala. Posteriormente, recibió su primer llamado a la Selección Mexicana.

México viene de vencer a Jamaica en el Estadio Monterrey, con lo que consiguió su clasificación a las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.