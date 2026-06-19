Alex Freeman, hijo de una leyenda de la NFL, marca gol con Estados Unidos en el Mundial 2026

El apellido Freeman volvió a aparecer en una gran noche del deporte estadounidense, pero esta vez no fue con un balón ovalado entre las manos, sino con un balón de futbol en los pies.

Alex Freeman, defensa de 21 años e hijo de la leyenda de los Green Bay Packers Antonio Freeman, marcó para Estados Unidos en el partido ante Australia dentro del Mundial 2026. El tanto tuvo que esperar unos segundos de incertidumbre, ya que fue invalidado inicialmente por fuera de juego, pero la revisión del VAR corrigió la decisión y confirmó la anotación.

El joven futbolista vive así un momento que conecta dos generaciones deportivas. Su padre, Antonio Freeman, fue una figura de la NFL durante nueve temporadas, ocho de ellas con Packers, equipo con el que conquistó el Super Bowl XXXI. Además, quedó grabado en la memoria de los aficionados por una espectacular jugada ante Minnesota Vikings en Monday Night Football del año 2000, cuando convirtió una recepción milagrosa en touchdown.

Alex eligió un camino diferente. En lugar de seguir la ruta del futbol americano, desarrolló su carrera en el soccer. Se formó en las academias de Estados Unidos, dio el salto al futbol europeo y actualmente pertenece al Villarreal de La Liga.

Su aparición con la selección estadounidense ha sido inmediata. Freeman ya suma tres goles internacionales y antes del duelo ante Australia había dado una asistencia en la victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay.

La historia de los Freeman tiene un nuevo capítulo. Antonio hizo historia atrapando pases en la NFL. Alex ahora busca dejar su propia marca en una Copa del Mundo.