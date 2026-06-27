Alejandra Valencia y Matías Grande conquistan el oro para México en el Panamericano de Tiro con Arco

La dupla mexicana integrada por Alejandra Valencia y Matías Grande conquistó la medalla de oro en la prueba de equipos mixtos de arco recurvo durante el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026, tras imponerse 6-2 a los estadounidenses Brady Ellison y Jennifer Mucino.

El Centro Histórico de Tlaxcala fue escenario de la consagración del equipo nacional. La doble medallista olímpica Alejandra Valencia y el vigente campeón panamericano Matías Grande dominaron la Final para darle a México una nueva presea dorada en el certamen continental.

México también suma bronce en arco compuesto

La jornada también dejó otra alegría para la delegación mexicana. Maya Becerra y Sebastián García obtuvieron la medalla de bronce en equipos mixtos de arco compuesto, luego de vencer 160-158 a los colombianos Alejandra Usquiano y Pablo Gómez.

Con este resultado, México continúa incrementando su cosecha de medallas en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco, luego del oro, plata y bronce obtenidos por los equipos nacionales el pasado miércoles.

Maya Becerra y Sebastían García también ganaron preseas para México Conade/Cortesía

La delegación mexicana apunta a más medallas

Las preseas también se suman a la clasificación de 12 arqueros mexicanos a los Juegos Panamericanos Lima 2027, asegurando representación completa en la justa continental.

La cosecha nacional podría aumentar este domingo, cuando Ángela Ruiz disputará la Final de recurvo femenil, Matías Grande buscará otro oro en recurvo varonil y Adriana Castillo competirá por el título en compuesto femenil.