Aficionados revientan a marca cervecera por dar a Guillermo Ochoa como titular y fallar

Y al final, el homenaje que algunos esperaban para el portero Guillermo Ochoa en el partido de México vs Chequia, encuentro final del grupo A en el Mundial 2026, no se dio, al menos no de titular, esto luego de que la marca de cerveza oficial del torneo lanzó un posteo a horas del encuentro donde aseguraban que “Memo” Ochoa sería quien arrancaría el juego.

Con la determinación de mantener el buen momento, el director técnico Javier Aguirre optó por dar continuidad al arquero de las Chivas, siguiendo los consejos de que una Copa del Mundo no es un lugar para rendir homenajes.

La decisión tomó por sorpresa a los aficionados luego de que una marca de cerveza, patrocinadora oficial del certamen, adelantara de manera errónea en sus redes sociales el regreso del veterano arquero con un mensaje conmemorativo por sus veinte años de trayectoria en las Copas del Mundo. Pese a la expectativa comercial y publicitaria, el cuerpo técnico se apegó a la estrategia deportiva.

Previamente, en la rueda de prensa previa al partido, el timonel mexicano había solicitado de forma tajante a los medios de comunicación que cesaran los cuestionamientos sobre el guardameta surgido en el América. Aguirre enfatizó en que las oportunidades y convocatorias dentro del representativo se otorgan bajo criterios estrictos de rendimiento y momento futbolístico, asegurando que ningún puesto está garantizado por jerarquía.

Sin embargo, con México como líder de grupo asegurado, algunos esperaban que esta era la oportunidad perfecta para rendirle homenaje.

Aficionados critican a marca de cerveza por colocar a Guillermo Ochoa

Luego de que se dio a conocer la alineación oficial de la Selección Mexicana para el partido ante Chequia y sin la presencia de Guillermo Ochoa, los usuarios en redes sociales no tardaron en ir a cobrar factura a la marca cervecera que había dado a entender en un posteo que, el exportero del América sería el titular.

“Pues va jugar el tala, se equivocaron”, indicó un usuario quien recomendó otra marca de cerveza, mientras que otros les aconsejaron desaparecer la publicación: “Y ahora corran a borrar su publicación de Ochoa titular para que no queden como pendejos”.