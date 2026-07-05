Aficionados de Inglaterra tapizan las tribunas con sus banderas ante México

Aficionados de Inglaterra se hicieron presentes en la cabecera sur del Estadio Ciudad de México para medirse ante el conjunto Tricolor de Javier Aguirre, tapizando las tribunas del recinto con sus banderas en busca del boleto hacia los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Una vez que se hizo oficial el retraso del partido por tormenta eléctrica, México e Inglaterra se resguardaron en el vestidor y los aficionados tardaron en poblar las tribunas del estadio tres veces mundialista, sin embargo, pese a que del otro lado del recinto ondeaban poco más de 10,000 banderas tricolores, en la cabecera sur lucían los colores blanco y rojo que ubicaban los europeos.

Reproducir Aficionados de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México previo al partido ante México. / Laura Valmont

El Estadio Ciudad de México se hizo sentir previo a un Himno Nacional de México que se llenará de ilusión por parte de más de 120 millones de compatriotas que hacen de una frase algo especial… ¿Y si sí?

“Esto es México” vibra cuando saltaron a la cancha

En una demostración de lo que se espera para lo que sucederá unos minutos más tarde, la Selección Mexicana saltó a la cancha con la canción que semanas antes de la justa veraniega se hizo viral, vibrando “Esto es México” con Gilberto Mora por delante, seguido por Julián Quiñones, Raúl Jiménez y un César Montes que se mantiene en duda hasta el inicio del duelo debido a problemas musculares.

Con más de 80,000 almas dentro del Coloso de las emociones, México intentará romper una sequía de 40 años sin mostrarse en unos Cuartos de Final de Copa del Mundo, sin embargo, Inglaterra es el rival a vencer, quienes ya consiguieron el título en 1966, edición en la que fueron anfitriones.

BFG