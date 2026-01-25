Afición del Palmeiras ruega a Raphael Veiga que no fiche con el América

La posible llegada de Raphael Veiga al América no solo ha sacudido el mercado invernal, sino que ha provocado una auténtica conmoción entre los aficionados del Palmeiras, quienes han reaccionado con mensajes de súplica para evitar la salida de uno de sus máximos ídolos recientes rumbo a la Liga MX.

Gabriel Veiga dando un pase de zurda. REUTERS

Aunque el futbolista brasileño analiza seriamente la opción de cambiar de aires a sus 30 años, el simple rumor de su fichaje con las Águilas ha desatado una ola de reacciones emocionales por parte de la hinchada del Verdao, que considera a Veiga una figura histórica del club, no solo por su talento, sino por su peso en los momentos decisivos.

“NO TE VAYAS”: EL CLAMOR DE LA HINCHADA DEL VERDAO

En redes sociales, miles de seguidores del Palmeiras han pedido abiertamente que Raphael Veiga no acepte la propuesta del América, inundando plataformas digitales con mensajes cargados de afecto y nostalgia. Frases como “No salgas del Palmeiras, por el amor de Dios”, “Eres nuestro ídolo”, “Quédate para siempre” y “Retírate con nosotros” se han vuelto virales en las últimas horas.

Para la afición, la posible partida del mediocampista representa algo más que un traspaso: simboliza el fin de una era dorada, en la que Veiga fue protagonista durante nueve años, periodo en el que el club conquistó dos Copas Libertadores, dos títulos de Liga brasileña y una Copa Sudamericana.

El rechazo a su salida también se debe a que muchos aficionados consideran que, pese a su bajón reciente, el jugador merece recuperar su nivel dentro del club y no lejos de casa, mucho menos en un equipo extranjero como el América, uno de los clubes más mediáticos del continente.

EL AMÉRICA Y LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO COMIENZO

A pesar de la presión emocional, el presente deportivo de Raphael Veiga genera debate incluso dentro del entorno brasileño. Analistas como André Galvado, de TMC, han señalado que el futbolista atraviesa un momento lejos de su mejor versión, calificándolo como “un jugador venido a menos”, en medio de una crisis colectiva del equipo.

Raphael Veiga tras anotar un gol en Copa Libertadores. REUTERS

Para el América, la posible incorporación del brasileño representa una oportunidad estratégica para sumar experiencia, jerarquía y un nombre de peso internacional, además de reencontrarlo con André Jardine, quien podría ser clave para devolverle protagonismo.

Mientras tanto, el corazón de la afición del Palmeiras sigue hablando fuerte: no quieren ver a su ídolo vestido de amarillo, y mucho menos defendiendo los colores de otro gigante del continente.