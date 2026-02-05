Zona Maco, un crisol efervescente de arte contemporáneo

Obra inédita del pintor suizo Karl A. Meyer, piezas del italiano Michelangelo Pistoletto, pinturas de gran formato del haitiano Oliver Souffrant, la obra memorística del brasileño Hal Wildson y los retratos cotidianos de la mexicana Ana Leoby son algunas de las joyas que presenta la 22 edición de Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina, en la que participan más de 200 galerías de 27 países.

El encuentro, que concluirá el próximo domingo, “destaca por ser una propuesta que aporta distintos ejes de las producciones más relevantes del siglo XXI en el mundo”, detalló Alfonso Miranda, cocurador del foro artístico.

Aseguró que esta feria “se ha convertido en un crisol vibrante que agrupa todas las manifestaciones artísticas y que nos lleva desde la posibilidad de apreciar el objeto coleccionable hasta la fotografía y, por supuesto, el diseño que este año se ha fortalecido, además de la sección de arte hipercontemporáneo y moderno”, dijo.

Hay que proteger a los artistas

Además, consideró que es importante cuidar y proteger a nuestros artistas (contemporáneos), exigir a las galerías que tengan apertura y pedir a los museos una mayor representación en sus colecciones.

Hay que protegerlos y decir cómo estamos protegiendo su legado, cómo vamos a cuidar ese patrimonio que se está forjando en este momento y cómo alentar y hacer un mecenazgo positivo, haciendo responsables también a nuestros artistas de una dinámica de mercado que resulte sólida para todas las latitudes”, expuso.

Por su parte, la también cocuradora Manuela Moscoso comentó que Zona Maco “ha creado una escena muy consolidada, en donde la Ciudad de México se ha convertido en un foco para las Américas como punto de encuentro anual”.

Licht Feld Gallery trajo a México 7 obras del artista Karl A. Meyer

En un recorrido realizado por Excélsior, Marco Julián Elizalde, de la Licht Feld Gallery, con sede en Basilea, dijo que trajo a México al menos siete obras del artista Karl A. Meyer, “es un artista suizo que vivió de 1980 a 1996 en Crosby Street, Nueva York, compartiendo espacio con creadores como Basquiat y Warhol.

En su obra se ve cierta influencia de sus vecinos y lo que mostramos aquí son grabados en madera de gran formato –uno de los cuales sostiene una referencia literaria a La Odisea y otras referencias al mundo de la divinidad–, que permanecieron extraviadas durante 40 años, descubiertas por el fundador de esta galería, Fredy Handorn, quien las exhibe por primera vez”, detalló Elizalde.

En la Galería Blanca Berlín, dedicada a fotografía, Montserrat Lugo habló de las piezas clave que exhiben. “Quisimos preparar un stand en el que se vieran las fotógrafas españolas y latinoamericanas. Por ejemplo, presentamos a Flor Garduño, que es una de las fotógrafas más reconocidas en México, junto a Graciela Iturbide y la peruana Cecilia Paredes.

Y las aproximamos a fotógrafas españolas como Isabel Muñoz, que trabaja la platinotipia y quien ha sido precursora de esta técnica a color, cuyo interés ha sido lo antropológico, como se puede apreciar en su registro de la danza khmer, casi erradicada en la dictadura de Camboya, a la que suman otras captadas en Japón y Cuba, y se suman al trabajo de Soledad Córdoba, Cristina García Rodero e Irene Zottola, fotógrafa emergente que sostiene una cercanía a la literatura”, explicó.

Otra galería que atrapó la atención fue Lee & Bae, que llevó obra de Bongsang Yoo, de Corea del Sur, quien elabora paisajes de un verde intenso con alfileres. Al respecto, el galerista dijo que las piezas están hechas con un panel de madera y están impresas en él, para lo cual usa alfileres de 15 milímetros, que colorea sobre la punta con pintura acrílica”, en un trabajo que destacó por su vínculo con la memoria y la naturaleza”.

Otros artistas destacados que ayer estuvieron presentes en Zona Maco fueron el panameño Cisco Merel, que expone su obra abstracta en la galería Zielinsky; la mexicana Ana Leoby, que presenta la colección Tertulia, con sus retratos de la cotidianidad que emplean un particular uso del color; y el haitiano Oliver Souffrant, que apuesta por el collage y exhibe un homenaje a Frida Kahlo.

