Renuevan la oferta infantil y gráfica para la 47 FIL del Palacio de Minería

Con la participación de autores como Gonzalo Celorio, Eduardo Matos, Élmer Mendoza, Xavier Velasco, Patrick Johansson, María Baranda, Elsa Cross, Eduardo Sacheri y Alejandro Magallanes se llevará a cabo la 47 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), del 20 de febrero al 1 de marzo, con al menos mil 200 actividades y con Sonora como estado invitado.

Durante el anuncio del programa ayer, fue presentada Mercedes Alvarado Miranda como nueva directora del encuentro literario, quien anunció que su antecesor, Fernando Macotela, decidió retirarse tras 25 años al frente. Y se detalló que este año la feria tendrá en sus mil 500 metros cuadrados de exhibición la presencia de 550 sellos editoriales, 185 expositores, 90 actividades culturales y más de cien autores.

(Macotela) es uno de nuestros asesores y, por supuesto, durante la inauguración el rector le entregará un reconocimiento”, detalló Víctor Rivera, jefe de la división de Educación Continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Bajan costo de stands y regresan editoriales a la del Palacio de Minería

La nueva titular señaló que Minería ya no es la feria más cara en la venta de espacios expositivos, por lo que este año regresarán algunas editoriales grandes que se habían retirado por el alto costo de los stands.

Por ejemplo, este año regresan Urano, Sexto Piso, Panini, Lexus, Lectorum e Ítaca; hay otras que todavía no. ¿Sucederá? Sí, es un proceso, es un camino; pero estamos haciendo un ejercicio, incluso de análisis numérico, de ver cuántas personas vinieron, en qué momento y qué nos han contado, estamos preguntándonos”, dijo.

Sin detallar el costo por metro cuadrado, Alvarado Miranda aseguró que la FILPM ha tenido un ajuste en los últimos dos años. “Esa idea de que Minería era la feria más cara, pues ya no es así y los editores lo saben. Tan es así que la feria está casi totalmente vendida”.

La gestora cultural también presentó algunos cambios que tendrá la FILPM; entre éstos, dos nuevos espacios: el área de narrativa gráfica, que absorberá las actividades del ciclo de cómic, coordinado por Bef, y el área de literatura para la infancia, que albergará una oferta de más de 70 talleres.

Anuncian la creación de tres nuevos ciclos

Otra novedad será la creación de tres ciclos: literatura en lenguas indígenas, encuentros lectores, que incluirán charlas de autores consolidados con jóvenes lectores, y conciertos en Minería, en los que participarán el pianista Alex Mercado, el Trío de Heberto Castillo e Iraida Noriega.

La FILPM, que será inaugurada el 20 de febrero a las 11:00 horas, tendrá en su primer día la presentación de libros como Suma de las partes, de Álvaro Uribe, a las 15:00 horas; y Gilberto Owen. Juvenilla: poesía y prosa, de Francisco Javier Beltrán, a las 16:00 horas.

