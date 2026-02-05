Michael Govan, director del LACMA, propone dar prioridad a las raíces de América

En el corazón de una de las ciudades más diversas del mundo, Los Angeles County Museum of Art (LACMA) no sólo está levantando muros de concreto, sino que está derribando las jerarquías que, durante siglos, dictaron cómo el mundo debía mirar el arte.

Así lo consideró Michael Govan, director del LACMA, al participar en la primera edición de la feria Art Basel Qatar. Desde el Doha Design District, Govan aseguró que “es momento de que los museos estadunidenses dejen de mirar a Europa como un templo greco-romano y reconozcan sus raíces de América.

Fue muy importante para mí tener un diálogo lúdico y crítico con los museos de la costa este… Quería que nuestro museo aterrizara en las Américas”, agregó. “Estamos reemplazando una visión del mundo fija, por una más ágil y fluida”.

El gestor reconoció “la extraordinaria” donación de 150 millones de dólares de David Geffen; además de la inversión de 125 millones de dólares del condado de Los Ángeles.

El concreto como un lienzo

Detalló que la sede del museo es un edificio horizontal, diseñado por Peter Zumthor (Premio Pritzker 2009), que atraviesa el icónico Wilshire Boulevard; y cuya base es una obra de arte mesoamericana, Feathered Changes, que hace referencia a Quetzalcóatl, creada por la artista mexicana Mariana Castillo Deball.

Especificó que se trata de una intervención de 65 mil metros cuadrados que utiliza el concreto como un lienzo, donde se imprimen dibujos que evocan a la deidad mexica, sugiriendo que la Serpiente Emplumada late bajo los cimientos de la modernidad de Los Ángeles, urbe que alberga una de las mayores concentraciones de mexicanos.

Mariana ha realizado esta pieza donde el concreto está como rastrillado y tiene unas ‘islas’ oscuras con dibujos impresos. Ella lo llama Feathered Changes (Cambios plumados); pero es una referencia a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es como si, de alguna manera, la serpiente emplumada estuviera debajo de este espacio”, resaltó.

Además destacó el trabajo de Diana Magaloni, exdirectora del Museo Nacional de Antropología de México, la actual directora del Programa para el Arte de las Antiguas Américas del LACMA.

