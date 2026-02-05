Destacan el papel de la mujer en la música en la temporada 2026 de la OSN

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presenta su primera temporada de conciertos 2026, que destaca el papel de las mujeres en la música y conmemora 60 años de relaciones diplomáticas entre Australia y México.

Integrada por 16 programas, la temporada contará con la dirección artística y titular de Ludwig Carrasco; y se llevará a cabo del 13 de febrero al 28 de junio, con un repertorio con cuatro estrenos en México: el Concierto para guitarra núm. 3, del compositor mexicano Eduardo Angulo (1954); Modlitwa (Plegaria), de Roxana y Andrzej Panufnik (1914–1991); Scherzo, de Agathe Backer-Grøndahl (1847–1907), y Earth, de Deborah Cheetham (1964). Y se presentará el reestreno de la Sinfonietta tropical, de Jacobo Kostakowsky.

La participación de las mujeres ocupa un lugar central en esta temporada. Entre las compositoras programadas se encuentran Lilia Vázquez Kuntze, Marcela Rodríguez y Gabriela Ortiz (México); Ethel Smyth (Inglaterra); Deborah Cheetham Fraillon (Australia); y Agathe Backer-Grøndahl (Noruega), de quien se realizará el estreno en México de su obra Scherzo. En el ámbito vocal participarán la soprano Anabel de la Mora y la mezzosoprano Justina Gringytė, en dos programas distintos.

Una amplia programación de la Orquesta Sinfónica Nacional para el 2026

El programa inaugural se conmemorará el centenario del natalicio del compositor mexicano Manuel Enríquez (1926–1994), mediante la interpretación de su Rapsodia latinoamericana, “una obra muy atractiva y festiva”, señaló Carrasco, quien también destacó para la primera temporada un recorrido a través de danzas de todo el mundo y una conexión con el acontecer de lo que ocurre en México, como el caso de la justa deportiva de la que el país es sede.

La OSN presentará obras del repertorio nacional, como Retablo medieval (concertino para órgano y orquesta), de Miguel Bernal Jiménez; la Obertura, de Miguel Meneses; obras reconocidas de la literatura musical, como Bolero, de Maurice Ravel; y Danzas sinfónicas, de Serguéi Rachmaninoff.

Entre los invitados internacionales destacan el pianista Thomas Enhco y los directores Robert Treviño, Alejandro Posada y Alondra de la Parra, así como los debuts en México de las directoras Jessica Cottis (Australia) y Shira Samuels-Shragg (Estados Unidos).

