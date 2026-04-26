Los tres héroes de Chernóbil: la historia que salvó a Europa hace 40 años

La madrugada del 26 de abril de 1986 quedó marcada como uno de los momentos más oscuros del siglo XX. En la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en la entonces Unión Soviética, una prueba de seguridad mal ejecutada derivó en una cadena de errores que terminó en catástrofe.

A la 1:23 a.m., el reactor número 4 sufrió una repentina subida de potencia. En cuestión de segundos, dos explosiones destruyeron su núcleo y lanzaron material radiactivo a la atmósfera. El incendio de grafito que siguió agravó la situación, liberando sustancias altamente contaminantes que se dispersaron por amplias regiones de Europa.

Las causas fueron múltiples: fallos de diseño en el reactor RBMK-1000, sumados a decisiones humanas que implicaron la desactivación de sistemas de seguridad. El resultado fue devastador. Dos trabajadores murieron en el acto y, en los meses siguientes, decenas de bomberos y personal de emergencia fallecieron por síndrome de irradiación aguda.

Una amenaza aún mayor bajo el reactor

Sin embargo, lo peor aún podía ocurrir. Días después de la explosión, los científicos detectaron un riesgo que amenazaba con multiplicar el desastre.

El núcleo del reactor se había convertido en una masa fundida conocida como corio, que alcanzaba temperaturas superiores a los 2,000 grados Celsius. Debajo de esta estructura se encontraban piscinas de agua utilizadas en los sistemas de enfriamiento.

El peligro era claro: si el material fundido entraba en contacto con el agua, podía desencadenar una explosión de vapor de proporciones gigantescas. Los expertos estimaban que esta detonación habría tenido la fuerza suficiente para destruir los reactores restantes y liberar una nube radiactiva capaz de volver inhabitable gran parte de Europa durante siglos.

Los hombres detrás de la misión

Para evitar ese escenario, se necesitaba una acción inmediata. Tres trabajadores de la planta fueron designados para una operación crítica: Alexei Ananenko, Valeri Bezpalov y Boris Baranov.

Lejos de ser elegidos al azar, los tres conocían a la perfección la infraestructura de la central. Su tarea consistía en localizar y abrir manualmente unas válvulas que permitirían drenar el agua acumulada bajo el reactor.

El “pasillo de la muerte”

Equipados con trajes protectores y linternas, los tres hombres descendieron al sótano inundado de la planta. Durante años, la cultura popular describió esta escena como una inmersión en aguas completamente sumergidas y letales.

La realidad, aunque igualmente tensa, fue distinta. El nivel del agua alcanzaba entre las rodillas y la cintura en las zonas más profundas. El verdadero desafío no era nadar, sino orientarse en la oscuridad.

Chernóbil

El temor principal no era la radiación —invisible e inevitable—, sino perderse en el laberinto de pasillos si las linternas fallaban.

En medio de un silencio absoluto, lograron encontrar las válvulas necesarias. Con precisión y sangre fría, las abrieron manualmente. Poco después, el agua comenzó a drenar.

El mito del sacrificio inmediato

Durante décadas, se difundió la idea de que los tres hombres murieron poco tiempo después de completar la misión. Sin embargo, esa versión ha sido desmentida.

Boris Baranov continuó trabajando en la planta y falleció hasta 2005 por causas naturales.

Alexei Ananenko siguió vinculado al sector nuclear y años después ofreció entrevistas sobre lo ocurrido.

Valeri Bezpalov también sobrevivió durante décadas y recibió reconocimientos por su labor.

La razón de su supervivencia radica en un factor clave: el agua que los rodeaba actuó como una barrera natural que absorbió parte de la radiación, reduciendo su exposición a niveles que, aunque peligrosos, no resultaron letales de inmediato.

Chernóbil

Un reconocimiento tardío, pero histórico

A pesar de la magnitud de su hazaña, el reconocimiento oficial llegó muchos años después. En 2019, el gobierno de Ucrania les otorgó el título de “Héroes de Ucrania”, destacando su papel crucial en la contención del desastre.

Su historia cobró nueva relevancia tras el estreno de la serie Chernobyl, que reavivó el interés mundial por los eventos de 1986 y por las figuras que participaron en la emergencia.

Tres hombres que cambiaron el destino de Europa

A 40 años del Accidente de Chernóbil, la historia de estos tres ingenieros sigue siendo un recordatorio del impacto que pueden tener decisiones tomadas en condiciones extremas.

Armados únicamente con conocimiento técnico, herramientas básicas y determinación, lograron evitar una tragedia que habría transformado el mapa de Europa.

El gran domo que cubre el uranio en la planta nuclear de Chernóbil. Foto: Canva.

Su legado no solo pertenece a la historia de la energía nuclear, sino también al registro de los actos humanos que, en silencio, cambian el curso del mundo.

AAAT*