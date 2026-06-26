Organizadores de la Marcha del Orgullo exigen paso libre al Zócalo CDMX

A unas horas de la 48ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, colectivos organizadores exigieron al Gobierno de la Ciudad de México garantizar el libre tránsito de los contingentes hasta el Zócalo capitalino y acusaron que, por primera vez en 48 años, se pretende obstaculizar el recorrido histórico de la movilización con la instalación de un escenario sobre Eje Central y la calle 5 de Mayo.

Foto: Especial

La inconformidad surgió luego de que este viernes comenzaron los trabajos para montar un escenario de la Secretaría de Cultura capitalina sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de 5 de Mayo y el Palacio de Bellas Artes, lo que provocó el cierre a la circulación de ese tramo vial como parte de los preparativos de las actividades culturales programadas para este fin de semana.

Marcha del orgullo en la CDMX.

En una publicación en redes sociales, los organizadores señalaron que la estructura podría impedir el avance de los contingentes hacia la Plaza de la Constitución, que se encuentra por el FIFA Fan Fest.

“Lamentamos que por primera vez en 48 años pretendan entorpecer el recorrido histórico. Aun así, estamos listes y nada nos detendrá. Mañana 27 de junio llegaremos al Zócalo”, expresaron.

Los colectivos recordaron que la movilización representa décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género, por lo que demandaron que la edición número 48 se desarrolle “libre, segura y con derechos plenos”.

Asimismo, solicitaron al secretario de Gobierno, César Cravioto, y a la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, garantizar el respeto al trayecto tradicional de la marcha y las condiciones para el libre tránsito de todos los participantes.

Así se vive la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la CDMX

Advirtieron que en la movilización participarán organizaciones civiles, familias de víctimas, familias diversas, personas con discapacidad y miles de ciudadanos que se suman de manera voluntaria a la manifestación.

De acuerdo con los organizadores, la ruta se mantiene sin cambios: partirá del Ángel de la Independencia, recorrerá Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo, con el objetivo de concluir en el Zócalo capitalino.