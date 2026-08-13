“El mal no es un hecho aislado: es una sustancia que se entreteje en la cotidianidad de la sociedad”, asegura el escritor Ricardo Zárate (León. Gto., 1982) quien presenta su más reciente novela, La llamaron monstruo, obra de terror psicológico que expone la capacidad del género para retratar la realidad de violencia, banalidad y muerte del México contemporáneo.

A través de una narrativa ágil y atrapante, el autor aborda los desafíos que enfrenta una familia cuando su vida se interrumpe por el asesinato de dos niños, un crimen que señala como única culpable a su hija adolescente, de 13 años.

"La llamaron monstruo": Una mirada al mal desde el terror psicológico FOTOS: DANIEL BETANZOS

La trama se desarrolla en el Bosque de Callejas, escenario ficticio y sitio del crimen, donde el lector se asoma a la recreación de un país sumergido en la impunidad . El dolor, las desapariciones, las fosas clandestinas y la muerte de inocentes actúan como alimento para la creación de un ser maligno que germina bajo la tierra. Para Zárate “la historia de la humanidad no puede entenderse sin analizar la influencia que ejercen la religión y sus componentes diabólicos”.

Publicada por Ediciones Urano, La llamaron monstruo demuestra que el género de terror no busca sólo el espanto, sino ofrecer una vía para trascenderlo. La novela recuerda que a la oscuridad no se le destruye, sino que se le vence demostrando que hay un camino diferente hacia la luz.

"La llamaron monstruo": Una mirada al mal desde el terror psicológico FOTOS: DANIEL BETANZOS

Nadie lee terror sólo para sentir miedo, para eso están las noticias. Un lector busca en el género la esperanza y la posibilidad de controlar ese temor a través de la ficción”, concluye Zárate.

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