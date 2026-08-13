Homenaje a Francisco Beverido: Lanzan ciclo con el archivo histórico del teatro en Xalapa
El Centro Candileja proyectará videograbaciones históricas del teatro xalapeño en un ciclo de homenaje al maestro Francisco Beverido.
XALAPA, Ver.- El Centro de Documentación Teatral Candileja se mantiene vigente, en la búsqueda de compartir parte del acervo que resguarda desde hace más de tres décadas, ahora a través del ciclo La escena a través del lente, una muestra de videograbaciones históricas que busca reactivar la memoria del teatro xalapeño y nacional.
Las funciones iniciarán el jueves 20 de agosto a las 18:00 horas y continuarán todos los jueves de agosto, septiembre y octubre, con entrada libre, cooperación voluntaria y cupo limitado.
El legado de Francisco Beverido: Más de 11 mil grabaciones y libros del teatro nacional
Candileja es, ante todo, el legado del maestro Francisco Beverido Duhalt, quien dedicó su vida al teatro y reunió —junto con un equipo interdisciplinario— uno de los acervos más vastos del país: más de 11 mil videograbaciones, 11 mil libros especializados y 3 mil revistas que documentan la escena desde los años 1983–1985.
Su trabajo, sostenido durante décadas, consolidó un archivo único que hoy permite revisitar puestas en escena, procesos creativos y estéticas que marcaron la historia teatral de Veracruz.
El ciclo fue creado por Andrea Marín, coordinadora del Centro de Documentación y la creadora escénica Naomi Rendón, quienes seleccionaron diez obras dedicadas al maestro Beverido, en el primer aniversario de su partida física.
“Este acervo es la memoria viva del teatro xalapeño; son más de tres décadas resguardadas para que el público pueda reencontrarse con las puestas en escena que construyeron nuestra historia”, recordó Marín.
Cartelera, géneros y el reencuentro con la tradición escénica de Xalapa
La programación inicia con El jugador y continuará con títulos que abarcan poesía, comedia, tragedia, teatro contemporáneo y piezas dirigidas a adolescencias, revelados semana a semana para invitar a descubrir el acervo.
La iniciativa busca que el público se reencuentre con la memoria escénica y conozca el trabajo de dramaturgos, directores y actores que han construido la tradición teatral jalapeña. Candileja, próximo a cumplir 31 años documenta, preserva y comparte el teatro como patrimonio vivo.