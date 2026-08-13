Homenaje a Francisco Beverido: Lanzan ciclo con el archivo histórico del teatro en Xalapa

XALAPA, Ver.- El Centro de Documentación Teatral Candileja se mantiene vigente, en la búsqueda de compartir parte del acervo que resguarda desde hace más de tres décadas, ahora a través del ciclo La escena a través del lente, una muestra de videograbaciones históricas que busca reactivar la memoria del teatro xalapeño y nacional.

Las funciones iniciarán el jueves 20 de agosto a las 18:00 horas y continuarán todos los jueves de agosto, septiembre y octubre, con entrada libre, cooperación voluntaria y cupo limitado.

El Centro Candileja proyectará videograbaciones históricas del teatro en Xalapa Foto: Cortesía Centro de Documentación Teatral Candileja

El legado de Francisco Beverido: Más de 11 mil grabaciones y libros del teatro nacional

Candileja es, ante todo, el legado del maestro Francisco Beverido Duhalt, quien dedicó su vida al teatro y reunió —junto con un equipo interdisciplinario— uno de los acervos más vastos del país: más de 11 mil videograbaciones, 11 mil libros especializados y 3 mil revistas que documentan la escena desde los años 1983–1985.

Su trabajo, sostenido durante décadas, consolidó un archivo único que hoy permite revisitar puestas en escena, procesos creativos y estéticas que marcaron la historia teatral de Veracruz.

El ciclo fue creado por Andrea Marín, coordinadora del Centro de Documentación y la creadora escénica Naomi Rendón, quienes seleccionaron diez obras dedicadas al maestro Beverido, en el primer aniversario de su partida física.

“Este acervo es la memoria viva del teatro xalapeño; son más de tres décadas resguardadas para que el público pueda reencontrarse con las puestas en escena que construyeron nuestra historia”, recordó Marín.

El Centro Candileja proyectará videograbaciones históricas del teatro en Xalapa Foto: Cortesía Centro de Documentación Teatral Candileja

Cartelera, géneros y el reencuentro con la tradición escénica de Xalapa

La programación inicia con El jugador y continuará con títulos que abarcan poesía, comedia, tragedia, teatro contemporáneo y piezas dirigidas a adolescencias, revelados semana a semana para invitar a descubrir el acervo.

La iniciativa busca que el público se reencuentre con la memoria escénica y conozca el trabajo de dramaturgos, directores y actores que han construido la tradición teatral jalapeña. Candileja, próximo a cumplir 31 años documenta, preserva y comparte el teatro como patrimonio vivo.