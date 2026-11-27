La gastronomía china y las salsas tradicionales de las culturas mayas se encuentran entre las 62 propuestas que buscan ingresar a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Las candidaturas serán evaluadas durante la reunión anual del comité de la organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Xiamen, China, de lunes a viernes.

Cocina china y salsas de culturas mayas podrían entrar al listado

De acuerdo con AFP, la cocina china, reconocida por su amplia variedad y cuya influencia se ha extendido a distintas partes del mundo, podría incorporarse a un listado en el que ya están presentes otras tradiciones culinarias nacionales, como las de Francia, Japón, México e Italia.

La propuesta denominada “Conocimientos y prácticas del pueblo chino en materia de preparación y degustación de alimentos” contempla un conjunto de elementos que forman parte de esta tradición gastronómica. Entre ellos se encuentran las técnicas culinarias, como el manejo del cuchillo, la cocción al vapor y la fermentación; los utensilios, como el wok y los palillos; así como las costumbres relacionadas con la alimentación, tanto en la vida cotidiana como durante las celebraciones.

De acuerdo con el expediente de candidatura, esta tradición milenaria ha permitido que el pueblo chino desarrolle una filosofía ecológica basada en el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Asimismo, destaca una alimentación saludable y una concepción culinaria que busca combinar los cinco sabores: ácido, dulce, amargo, picante y salado.

Además de la gastronomía china, el comité analizará otras expresiones culinarias tradicionales, entre ellas las salsas características de las culturas mayas, el pan de sésamo de Jerusalén, conocido como ka'ak Al-Quds, y el baklava.

Salsas tradicionales mayas. Pixabay

Candidaturas multinacionales

De las 62 propuestas presentadas este año, 18 corresponden a candidaturas multinacionales. Una de ellas reúne a 16 países árabes para promover el reconocimiento del laúd, un instrumento de cuerda tradicional de Oriente cuyas melodías forman parte de espacios como cafés, celebraciones matrimoniales y bandas sonoras cinematográficas.

Por otra parte, cuatro países africanos buscan conseguir su primera inscripción en el patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. Se trata de Lesoto, que propone el mokorotlo, un sombrero cónico emblemático que aparece en su bandera nacional; Sudán del Sur, con el rito funerario del yigga; Esuatini, con una celebración dedicada al fruto del marula; y Tanzania, con la música singeli.

En cuanto a América Latina, entre las propuestas destacan el Yaokwa de Brasil, un ritual practicado por el pueblo Enawenê Nawê con el propósito de preservar el orden social y cósmico, así como los conocimientos y las técnicas de pesca artesanal en el río Magdalena, presentados por Colombia.

Actualmente, las tres listas de la Unesco reúnen un total de 849 prácticas procedentes de 157 países. De estas, 716 forman parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 90 están inscritas en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y 43 integran el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia.