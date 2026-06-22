La obra “Tristessa”, adaptación teatral de la novela homónima de Jack Kerouac, realizada por Luis Mario Moncada y dirigida por Iona Weissberg, se presenta en la Sala Héctor Mendoza, producida por la Compañía Nacional de Teatro.

“Es una reflexión sobre el encuentro entre dos culturas, a partir de la experiencia íntima de uno de los escritores más representativos de la Generación Beat”, explica Moncada.

Para el coordinador nacional de Teatro, el montaje muestra desde otro ángulo los vínculos entre México y Estados Unidos, eje del ciclo “Vecinos distantes”. “Creo que son relaciones indisolubles que no podemos evadir; que tenemos que problematizar y ver desde todos sus ángulos”.

Desde esta perspectiva, la pieza se aparta de las miradas habituales sobre la experiencia mexicana en el vecino país del norte para explorar la visión inversa: la de un escritor estadunidense frente al México de los años 50.

Basada en la novela publicada en 1960, la puesta en escena recupera las experiencias que Kerouac vivió durante sus visitas a México en la década de 1950 y la relación que sostuvo con Esperanza Villanueva, mujer que inspiró al personaje de “Tristessa”.

La propuesta recrea el universo nocturno de la Ciudad de México de mediados del siglo XX, caracterizado por la bohemia, las vecindades, la música popular y la vida nocturna; en el que convergen el amor, la dependencia a las drogas, la espiritualidad y la fragilidad humana.

La adaptación de Moncada conserva el tono confesional y poético de Kerouac y lo traslada a un lenguaje escénico en el que la narración acompaña el recorrido de Jack por vecindades, taxis y bares clandestinos.

Recupera la Compañía Nacional de Teatro las experiencias de Kerouac en México Cortesía INBAL

Para Weissberg, “es una historia, no sé si decir de amor o de desamor. Fue muy interesante ver cómo lo recibía el público. Creo que hay momentos que te dan risa, y en otros te dan ganas de llorar y esperemos que le vaya muy bien a la temporada”, expresó.

Tres músicos en vivo acompañan la acción dramática y refuerzan la atmósfera bohemia y melancólica del montaje, cuya acción transcurre en buena medida en El Nirvana, un cabaret que se convierte en uno de los escenarios principales de la historia.

Con un mobiliario mínimo, “Tristessa” se desarrolla en una atmósfera de penumbra que acentúa el carácter íntimo del relato. Al fondo del escenario, las proyecciones de calles y paisajes urbanos de la Ciudad de México dialogan con El Nirvana, y crean un vínculo permanente entre la memoria, la realidad y la búsqueda espiritual de los personajes.

El protagonista resume el sentido del viaje con la frase: “Estoy triste porque la vida es dolorosa”, reflexión que sintetiza la fragilidad humana que atraviesa la historia.

La obra se presentará los martes, a las 20:00 horas, hasta el 28 de julio.