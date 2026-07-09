Gabriel Orozco lleva su primera gran exposición de arte público a Nueva York, Chicago y Boston 

Enredaderas que se enroscan en tuberías, paisajes formados por montones de tierra y basura, una bicicleta sobre el tronco de un árbol, puestos callejeros repletos de animales de plástico, plantas o árboles adentro de una vitrina o semillas que se exponen en recipientes a lo largo de la acera.

Public Nature, la primera exposición de arte público a gran escala del mexicano Gabriel Orozco (1962) en Estados Unidos, explora la relación entre la naturaleza y el entorno urbano construido, “no como opuestos, sino como sistemas que se moldean mutuamente de forma continua”.

En 300 marquesinas de autobús de JCDecaux, repartidas por Nueva York, Chicago y Boston, ayer quedaron instaladas 12 fotografías que funcionan como intervenciones de trompe l’oeil (efecto óptico), difuminando la frontera entre la imagen y el lugar, informó la Galería Marian Goodman.

La exposición "Public Nature" es la primera muestra de arte público a gran escala de Gabriel Orozco en Estados Unidos. Foto: Cortesía Galería Marian Goodman.

“Las imágenes ofrecen una reflexión sutil y poética sobre las ciudades contemporáneas como entornos en constante evolución. Aunque la fotografía ha sido durante mucho tiempo un elemento central de la obra de Orozco, Public Nature representa un nuevo y significativo capítulo en su relación con este medio”, apunta la curadora Gabriela López Dena.

Conocido por su atención a los detalles ignorados de la vida cotidiana y por trabajar más allá de los límites del estudio, Orozco, uno de los creadores contemporáneos más reconocidos, capturó estas imágenes mientras paseaba por espacios públicos.

Para Orozco, el concepto de “naturaleza” se entiende en un sentido amplio: como materia orgánica, pero también como descomposición, entropía y rastros de la actividad humana; y es uno de los temas más abordados en su obra reciente.

Esta exposición en marquesinas de autobús podrá disfrutarse en Nueva York, Chicago y Boston hasta el 6 de septiembre. Foto: Cortesía Galería Marian Goodman.

El artista visual comentó el año pasado a Excélsior que tiene dos compromisos.

El primero es cotidiano, de estar trabajando, de ser una persona relativamente libre y que puede entender lo que nos rodea. El segundo es comprender que quienes reciben la obra de arte son los que la finalizan, la activan; los individuos que conectan con determinados objetos”.

De esta manera, las personas que caminan por las calles de las tres ciudades estadunidenses, de prisa hacia sus trabajos, haciendo ejercicio, en bicicleta o paseando a sus perros, activarán las instalaciones de Orozco y podrán ver una obra distinta dependiendo del ángulo en que la observen.

De este modo, Orozco utiliza las imágenes como material escultórico para reconfigurar la experiencia espacial de la ciudad.

La exposición estará en exhibición hasta el 6 de septiembre próximo.