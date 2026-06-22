La historia de la fe está sellada por gigantes que plantaron cara al poder absoluto, y el santoral de este 22 de junio exalta la figura de Santo Tomás Moro, el célebre Canciller de Inglaterra que prefirió el cadalso y la decapitación antes que doblegar sus principios morales ante las demandas ilegítimas de un monarca absoluto.

Este día conmemora el testimonio inquebrantable de Moro junto a su fiel amigo el obispo San Juan Fisher, ambos reconocidos oficialmente como mártires de la verdad y la libertad de conciencia.

Qué santo se celebra hoy 22 de junio: Santo Tomás Moro protector ante injusticias legales Canva

Qué santo se celebra hoy 22 de junio: El inquebrantable legado de Santo Tomás Moro

El santo que se celebra hoy 22 de junio es Santo Tomás Moro, un brillante abogado, político, escritor y filósofo inglés del siglo XVI que ejerció como Gran Canciller de Inglaterra y murió mártir por defender el matrimonio indisoluble y la autoridad de la Iglesia.

Nacido en una familia acomodada de Londres, Moro destacó rápidamente por su inteligencia deslumbrante, su agudo sentido del humor y su profunda piedad cristiana. Escribió obras fundamentales de la literatura universal como Utopía y entabló profundas amistades con los intelectuales más importantes de la Europa renacentista.

Su intachable reputación como jurista lo llevó a ganarse la confianza total del rey Enrique VIII, quien terminó nombrándolo para el cargo político más alto del reino. Sin embargo, la armonía se rompió cuando el soberano exigió que se aprobara su divorcio de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena.

Al negarse rotundamente a firmar el Acta de Supremacía, que pretendía nombrar al rey como cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, Tomás Moro renunció a su cargo, fue despojado de sus bienes y encerrado en la tétrica Torre de Londres durante más de un año.

Qué santo se celebra hoy 22 de junio: Santo Tomás Moro protector ante injusticias legales Canva

San Juan Fisher y Paulino de Nola: Los otros gigantes del santoral del 22 de junio

El santoral del 22 de junio venera de igual manera a San Juan Fisher, el valiente obispo y cardenal que fue ejecutado semanas antes que Moro por el mismo motivo, y a San Paulino de Nola, célebre por su caridad extrema en los primeros siglos del cristianismo.

Juan Fisher fue el único obispo de toda Inglaterra que se negó a jurar las pretensiones cismáticas del monarca. Su resistencia pacífica en la Torre de Londres conmovió tanto al Papa que este lo nombró cardenal mientras estaba en prisión, un gesto que enfureció al rey y aceleró su decapitación.

Por otra parte, este día también nos recuerda la hermosa figura de San Paulino de Nola, un hombre sumamente rico del Imperio Romano que vendió todas sus posesiones para dar el dinero a los pobres y llegó al extremo de ofrecerse a sí mismo como esclavo para liberar al hijo de una viuda.

La confluencia de estos tres gigantes de la fe convierte a la jornada de hoy en un llamado universal hacia la integridad personal, la fidelidad doctrinal y el amor incondicional hacia los que sufren persecución y desamparo en el entorno social.

Qué santo se celebra hoy 22 de junio: Santo Tomás Moro protector ante injusticias legales Canva

Cómo pedir su auxilio hoy 22 de junio ante encrucijadas éticas y juicios difíciles

Para pedir el auxilio de Santo Tomás Moro hoy 22 de junio se aconseja meditar sobre el valor de la honestidad personal, encender una vela como símbolo de claridad y suplicar su intercesión para resolver problemas legales o laborales complejos.

Como patrono oficial de los gobernantes, políticos, abogados y jueces (título otorgado solemnemente por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000), este mártir es el intercesor ideal cuando se enfrentan juicios injustos o presiones indebidas en el trabajo.

Su auxilio espiritual resulta sumamente reconfortante para los profesionales que son presionados a firmar documentos fraudulentos, cometer actos de corrupción o traicionar sus propios valores religiosos a cambio de mantener un puesto laboral estable.

Recurrir a su memoria en este día nos otorga la fortaleza necesaria para recordar que el éxito material pasajero nunca debe anteponerse a la paz de la conciencia y que la justicia divina siempre sostendrá a quienes caminan por el sendero de la rectitud.

Qué santo se celebra hoy 22 de junio: Santo Tomás Moro protector ante injusticias legales Canva

Oración a Santo Tomás Moro por la rectitud, el trabajo y la justicia

Oh glorioso Santo Tomás Moro, modelo de integridad civil y fidelidad evangélica, tú que supiste equilibrar los deberes del mundo con el servicio incondicional a Dios.

Te pido que intercedas por mí en este día ante el Trono de la Gracia. Dame la sabiduría para discernir lo correcto de lo incorrecto en mis labores cotidianas y el valor para defender la verdad, aun cuando el mundo me dé la espalda.

Protege mi empleo, guía mis asuntos legales y haz que la justicia prevalezca en mis dificultades. Que tu ejemplo de buen humor y paz interior me acompañe en cada prueba. Amén."

Qué santo se celebra hoy 22 de junio: Santo Tomás Moro protector ante injusticias legales Canva

Que la valentía de los mártires celebrados en esta jornada te inspire a mantenerte firme en tus convicciones y a recordar que tu reputación ante Dios es el tesoro más valioso que posees. Avanza con paso firme, actúa con total transparencia y permite que la justicia del Cielo ordene tus caminos.