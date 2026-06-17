¿Dónde se encuentra la Virgen de Lourdes? La historia de la patrona de los enfermos

La Virgen de Lourdes es una de las advocaciones marianas más importantes para millones de fieles alrededor del mundo, quienes acuden a ella para pedir por la salud física, emocional y espiritual.

Su historia está profundamente ligada a la fe, la esperanza y los testimonios de personas que aseguran haber recibido consuelo o incluso sanación por su intercesión. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes es dónde se encuentra la Virgen de Lourdes y por qué es considerada la patrona de los enfermos.

¿Por qué la Virgen de Lourdes es la patrona de los enfermos?

La devoción a la Virgen de Lourdes está relacionada con las apariciones ocurridas en Francia durante el siglo XIX. Además, miles de creyentes le atribuyen favores relacionados con la salud y acuden a ella para pedir su intercesión en momentos difíciles.

De acuerdo con Vatican News, incluso se han documentado casos de curaciones físicas que han sido reconocidas por la Iglesia.

Se cree que las apariciones de la Virgen tuvieron lugar entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, cuando se manifestó ante la joven pastora Bernadette Soubirous. Años después, en 1862, el obispo de Tarbes reconoció oficialmente estos acontecimientos.

¿Dónde está la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos?

La Virgen de Lourdes se encuentra en la Gruta de Massabielle, ubicada en el suroeste de Francia. Este es el lugar donde, según la tradición católica, apareció por primera vez ante Bernadette Soubirous en 1858. Para los creyentes, sus aguas representan un símbolo de fe, esperanza y purificación espiritual.

Aunque los supuestos milagros asociados al agua no cuentan necesariamente con respaldo científico, miles de peregrinos visitan cada año este sitio con la esperanza de encontrar fortaleza espiritual y consuelo en momentos de enfermedad o sufrimiento.

Para los fieles, la gruta y su manantial son un recordatorio de la presencia de la Virgen y de la importancia de mantener la fe ante las dificultades.

¿Dónde está la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos? Foto: Canva

Virgen de Lourdes: ¿qué se le pide?

Aunque es conocida principalmente como la patrona de los enfermos, los devotos suelen encomendarle muchas otras peticiones.

Entre las más frecuentes se encuentran la fortaleza para enfrentar problemas personales o familiares, la resignación ante momentos difíciles, la paz interior y la conversión espiritual para retomar el camino de la fe.

Por ello, personas de distintas partes del mundo continúan visitando sus santuarios y elevando oraciones en busca de consuelo y esperanza.

¿Dónde está la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos? Foto: Canva

¿Cuándo es el verdadero día de la Virgen de Lourdes?

La fiesta de la Virgen de Lourdes se celebra cada 11 de febrero, fecha que recuerda la primera de las 18 apariciones que tuvo ante Bernadette Soubirous.

Durante esta jornada, parroquias, templos y santuarios dedicados a la Virgen realizan misas, procesiones y actos de oración en agradecimiento por los favores recibidos.

Se trata de una de las celebraciones más importantes para la Iglesia católica y una fecha especial para quienes encuentran en la Virgen de Lourdes una fuente de apoyo, protección y esperanza.

¿Dónde está la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos? Foto: Canva

La Virgen de Lourdes sigue siendo una de las imágenes más queridas por los fieles, quienes la consideran un símbolo de amor, cuidado y acompañamiento para los enfermos y sus familias.