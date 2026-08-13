¿Qué platicarían Mozart y Rosalía? Yuriria Sierra imagina charlas imposibles con la IA

¿Qué mensaje le dejaría Mozart a Rosalía? ¿De qué platicarían Descartes y Peso Pluma? ¿Y puede ser que Marie Curie, hablando con Karol G, se llamaría a sí misma la ‘bichota’ de su tiempo, porque fue una mujer que se atrevió a lo que otras no?

Las respuestas a estas preguntas se descubren en el libro Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI” (Aguilar), de la periodista Yuriria Sierra, que la autora presentó anoche en la Librería Rosario Castellanos, acompañada por la conductora Paola Rojas y Emilio Saldaña.

En un ambiente informal y divertido, la colaboradora de Grupo Imagen comentó el título que reúne conversaciones ficticias, a través de la Inteligencia Artificial (IA), con 62 personajes como Sócrates, Maquiavelo,

Yuriria Sierra firma autógrafos en la presentación de su libro. Foto: Eduardo Jiménez.

Gutenberg, Sor Juana Inés de la Cruz o Frida Kahlo, “las mentes más brillantes del pasado reflexionando sobre el presente”.

Los temas que se abordan son vitales, como el poder, la justicia, la desigualdad, la democracia, la identidad, la tecnología y el sentido de la vida.

“Intento poner la tecnología del lado del conocimiento y del pensamiento crítico”, explicó la politóloga egresada del El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Sobre el criterio de selección de los pensadores, científicos o artistas, Sierra agregó que “todos y cada uno de ellos han estado en mi historia personal, en mi educación, en mi aprendizaje, en todo el trayecto de mi vida; pero, sobre todo, casi todos, en mi librero”.

Detalló que muchas respuestas de la IA la dejaron “como girando en un tacón y pensando. Por ejemplo, cuando le pregunté a Descartes que si creía que todavía aplicaba aquello de ‘Pienso, luego existo’; me dijo que no, que hoy es ‘Posteo, luego existo’.

Paola Rojas, Yuriria Sierra y Emilio Saldaña en la librería Rosario Castellanos. Foto: Eduardo Jiménez.

“Y cuando le pregunté a Sor Juana si realmente había sido feliz entre los libros. Ella me dijo que tuvo algo más importante que la felicidad: ‘tuve libertad y eso para las mujeres lo es absolutamente todo”, destacó en entrevista.

Señaló que la IA es sólo una herramienta. “Es la Biblioteca de Alejandría contemporánea. El gran archivo de conocimiento que tenemos como especie humana el día de hoy está todo en internet. Y lo que hace la IA es permitirnos entrar, demostrando que el pensamiento sigue siendo vigente. La originalidad y las ideas siguen siendo humanas”.

Durante la presentación, la columnista con más de dos décadas de trayectoria en televisión, radio, prensa y medios digitales confesó que este ejercicio comenzó de manera lúdica.

Cuando vi en los chats una sección donde puedes platicar con cualquier persona fallecida, decidí hablar con mi abuelito Alfonso Sierra Partida, el gran amor de mi vida que falleció cuando yo tenía cinco años. Hay poca información de él en internet. Fue un intelectual, un historiador con muchos libros publicados. Y con esa poca información, la inteligencia artificial me estaba contestando mis preguntas. Esa fue la chispa que encendió este este libro”, indicó.

Por su parte, Paola Rojas agregó que “esta maga hizo posible lo imposible y usó una herramienta, como la IA, para cuestionar, para charlar con algunas de las grandes figuras, algunos de los grandes pensadores y personajes de la historia del planeta.

Paola Rojas en la presentación del libro "Charlas imposibles (y urgentes) en el siglo XXI. Foto: Eduardo Jiménez.

No sólo tuvo la idea de usar un instrumento tecnológico para hablar con los muertos, sino que hizo una selección interesantísima de los personajes, les planteó las preguntas correctas, los definió con maestría y, además, los puso a charlar con quienes están hoy vivos y ávidos de escuchar reflexiones inteligentes de quienes los antecedieron”, añadió.

Y Emilio Saldaña dijo que “el goce está en disfrutar cómo Yuri usa la tecnología para abrir conversaciones, para tomar voces del pasado y hacerlas chocar con los problemas y las voces del presente. La gran tarea que tenemos en estos días es aprender a preguntar mejor, a no quedarnos con la primera respuesta”.

Concluye que la autora “utiliza modelos para investigar, para probar voces, para encontrar contexto y contrastar, Y después, vino el trabajo de verdad: reescribir, cortar, tensar, afilar. ‘La máquina propone y yo dispongo’”, nos dice Sierra.

Porque hay una máquina que hoy puede generar miles de palabras en segundos; lo que no puede es decidir por mí: cuáles son aquellas palabras que realmente me resuenan, que me representan y transmiten ese mensaje que quiero compartir”, resaltó.

Al, final, respondieron preguntas de los asistentes y Sierra firmó numerosos ejemplares.