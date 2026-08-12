Península Films de Eduardo y Gabriel Díaz Casanova, impulsa el estreno de 'No fue penal', obra de Villoro

Península Films & Entertainment, casa productora independiente liderada por los hermanos y productores Eduardo Díaz Casanova y Gabriel Díaz Casanova, anuncia la llegada a los escenarios de No Fue Penal, una emotiva e intensa obra teatral escrita por el célebre autor y cronista mexicano Juan Villoro.

Con una sólida trayectoria en la industria audiovisual, consolidada por producciones de gran impacto global como la miniserie de Netflix Nadie nos vio partir y el galardonado documental El guardián de las monarcas, los hermanos Eduardo y Gabriel Díaz Casanova extienden la visión narrativa de Península Films hacia las artes escénicas. La obra cuenta con la producción ejecutiva de Bárbara Singer y la dirección escénica de Antonio Castro.

Una historia de fútbol que cuestiona la amistad y la lealtad

"No Fue Penal se sitúa en los últimos minutos de un partido crucial que decide el descenso. Una jugada dudosa obliga al sistema VAR a debatir entre la justicia en la cancha y los intereses del pasado" menciona Gabriel Diaz Casanova. Sin embargo, el verdadero conflicto recae en quien debe decidir el destino del entrenador: su antiguo mejor amigo, responsable de haber destruido su carrera treinta años atrás.

A través del lenguaje del fútbol, el VAR y la polémica arbitral —elementos arraigados en la conversación cotidiana en México—, la dramaturgia de Juan Villoro conecta con el público para reflexionar sobre las heridas del pasado, la justicia y las decisiones bajo presión.

Elenco de primer nivel

La producción a cargo de Eduardo Díaz Casanova y Gabriel Díaz Casanova reúne a dos reconocidas figuras de la actuación en México:

• Martín Altomaro (Soy tu fan, Madre solo hay dos) como Pepe López Martínez, "El Tanque".

• José María de Tavira (Arráncame la vida) como Valeriano Fuentes.

Ambos actores sostienen una intensa propuesta dramática cargada de humor, tensión y un profundo duelo actoral sobre la amistad.

Corta temporada en la CDMX

Impulsada por Península Films, No Fue Penal ofrecerá una temporada exclusiva de solo 16 funciones en el Foro Lucerna, del 06 de octubre al 16 de noviembre. Los boletos estarán disponibles en la taquilla del recinto y a través de sistemas digitales de venta.

Ficha técnica y artística

• Producción General: Península Films (Eduardo Díaz Casanova y Gabriel Díaz Casanova)

• Producción Ejecutiva: Bárbara Singer

• Dirección Escénica: Antonio Castro

• Elenco: Martín Altomaro y José María de Tavira

• Lugar: Foro Lucerna (Calle Lucerna 64, Col. Juárez, Cuauhtémoc, CDMX)

• Temporada: Del 06 de octubre al 16 de noviembre (16 funciones)

Sobre Península Films & Entertainment

Fundada en 2018 por Eduardo Díaz Casanova y Gabriel Díaz Casanova, Península Films es una casa productora mexicana independiente enfocada en la creación, desarrollo y coproducción de contenido cinematográfico, televisivo y teatral de alto valor narrativo y técnico. Entre sus producciones más destacadas se encuentran la serie Nadie nos vio partir (Netflix), los documentales El guardián de las monarcas y Cartas a distancia, la cinta Ciudad de muertos y proyectos de escena teatral