¿Por qué el Señor de Chalma es tan milagroso? Conoce su historia

Cada año, millones de personas emprenden una peregrinación para visitar al Señor de Chalma, una de las imágenes religiosas con mayor devoción en México. Su santuario, ubicado en el Estado de México, recibe a creyentes que llegan con la esperanza de agradecer un favor recibido o pedir un milagro.

Su importancia es tal que el Santuario del Señor de Chalma es considerado el segundo recinto religioso más visitado del país, solo después de la Basílica de Guadalupe. Pero, ¿qué hace tan especial a esta imagen y por qué miles de fieles aseguran que concede milagros?

¿Por qué el Señor de Chalma es considerado tan milagroso?

La historia del Señor de Chalma se remonta al siglo XVI. De acuerdo con la tradición, en 1539 los frailes agustinos llegaron a la región para evangelizar a la población y descubrieron que los habitantes rendían culto a Oztotéotl, conocido como el "Señor de las Cuevas".

La leyenda cuenta que, al ingresar a una cueva donde se encontraba la imagen de esta deidad prehispánica, los religiosos encontraron la estatua destruida y, en su lugar, apareció un Cristo Negro crucificado, hoy conocido como el Señor de Chalma.

Este hecho fue considerado un acontecimiento milagroso por los creyentes y marcó el inicio de una de las devociones religiosas más importantes del país. Desde entonces, miles de personas visitan el santuario convencidas de que la imagen escucha sus oraciones e intercede por quienes acuden con fe.

¿Qué milagros le atribuyen al Señor de Chalma?

A lo largo de los años, los fieles han atribuido diversos milagros al Señor de Chalma. Una de las peticiones más frecuentes está relacionada con la salud y la protección de familiares y seres queridos, especialmente cuando enfrentan alguna enfermedad.

También es común que las personas acudan para pedir ayuda en momentos difíciles, buscar fortaleza para superar problemas personales, laborales o económicos, o agradecer por los favores que consideran haber recibido.

Otra de las peticiones más conocidas es la relacionada con la fertilidad y el embarazo. Muchas parejas visitan el santuario con la esperanza de formar una familia o agradecer la llegada de un hijo.

¿Qué milagros concede el Señor de Chalma? Esto es lo que más le piden sus devotos Foto: Cuartoscuro.com / Leonardo Casas

Fiesta del Señor de Chalma

Cada 1 de julio, el Santuario del Señor de Chalma se llena de fe con motivo de su festividad principal. Se estima que entre 2 y 5 millones de personas visitan este recinto religioso cada año, ubicado en el municipio de Ocuilan, Estado de México, lo que lo convierte en uno de los destinos de peregrinación más importantes del país.

Durante la celebración, los fieles llegan con rosarios, flores, veladoras y fotografías de sus familiares como muestra de agradecimiento o para pedir por su bienestar.

Muchos realizan largas caminatas como parte de una promesa, mientras que otros acompañan la peregrinación con música, danzas y oraciones, manteniendo viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

¿Qué milagros concede el Señor de Chalma? Esto es lo que más le piden sus devotos Foto: Cuartoscuro.com / Margarito Pérez Retana

La devoción al Señor de Chalma continúa siendo una de las expresiones de fe más importantes en México. Año tras año, millones de creyentes renuevan su esperanza al visitar este santuario, convencidos de que sus oraciones encontrarán consuelo y fortaleza.