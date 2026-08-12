¡El pasado vuelve a aparecer! Sequía en el Danubio revela huesos de mamut

La intensa sequía que atraviesa Bulgaria ha provocado una histórica reducción en los niveles de agua del río Danubio, pero también ha dejado al descubierto vestigios que permanecían ocultos. Entre ellos se encuentran los huesos de un mamut lanudo de la Edad de Hielo, además de los restos de un antiguo puente romano, una motocicleta militar alemana, bombas sin explotar y una embarcación antigua.

Durante agosto, el Danubio, considerado el segundo río más largo de Europa, ha registrado niveles de agua inusualmente bajos, en medio de temperaturas que han superado los 38 °C. Esta situación ha permitido que algunos restos arqueológicos y paleontológicos que permanecían bajo el agua vuelvan a quedar a la vista.

¿Dónde encontraron los huesos de mamut?

De acuerdo con información de AFP, el hallazgo ocurrió en el norte de Bulgaria y fue realizado por un habitante de la aldea de Riahovo, ubicada en el municipio de Slivo Pole.

Se trata de los fósiles de un mamut lanudo joven, una especie que habitó la Tierra durante la Edad de Hielo y que es pariente cercano del elefante. Así lo señaló Nikolay Nenov, director del Museo Regional de Historia de Ruse, a la agencia de noticias internacionales.

Entre los vestigios encontrados hasta el momento se encuentran una mandíbula, fragmentos de colmillos, parte de una escápula y un fémur. Sin embargo, los especialistas consideran que este podría ser apenas el comienzo, ya que todavía podrían localizarse más restos en la zona.

El puente romano que volvió a aparecer por la sequía

Los bajos niveles del Danubio no solo han dejado al descubierto los restos del mamut. También permitieron observar parte de un antiguo puente construido durante la época romana y encargado por el emperador Constantino I en el año 328 d. C.

El descubrimiento representa una oportunidad para los investigadores, quienes ahora pueden estudiar con mayor facilidad una construcción que normalmente permanece oculta bajo las aguas del río.

Pavel Popov, del Museo Histórico Regional de Pleven, explicó a Reuters que esta situación les brinda una oportunidad excepcional para observar, documentar y estudiar la estructura directamente en su entorno.

"Nos brinda una oportunidad única para observar, documentar y estudiarlo en su entorno real".

Por ello, los investigadores aprovecharon la aparición de los restos para obtener imágenes y documentar esta construcción histórica, que durante siglos ha permanecido escondida bajo el agua.

Sequía en Bulgaria deja al descubierto huesos de embarcación antigua en el río Danubio Foto: Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP

Otros vestigios que han quedado al descubierto

Los restos del mamut y el antiguo puente romano no son los únicos hallazgos que ha dejado la reducción del nivel del Danubio. De acuerdo con BBC Mundo, también han aparecido buques y bombas sin explotar en algunas zonas del río.

La presencia de estos objetos ha obligado a tomar precauciones e incluso a evacuar algunas áreas, debido a que, con el paso del tiempo, estos materiales pueden volverse inestables y representar un riesgo.

Además de y una motocicleta militar alemana, que fue fotografiada el 7 de agosto, la cual permanecía en la orilla del río Danubio en Budapest, frente al edificio del Parlamento húngaro, de acuerdo a AFP.

Y un barco de la época de la Segunda Guerra Mundial en Baja, Hungría, hallado el 8 de agosto de 2026.

Motocicleta militar alemana hallada en la orilla del río Danubio en Budapest Foto: facilitada por la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra el 7 de agosto de 2026 / AFP

Aunque estos descubrimientos ofrecen una oportunidad extraordinaria para investigadores y arqueólogos, también evidencian la situación crítica que atraviesa esta zona de Europa ante la disminución de los niveles de agua y las altas temperaturas.

La sequía en el Danubio ha permitido observar parte de un pasado que permanecía oculto, pero también funciona como una señal de alerta sobre las condiciones extremas que enfrenta actualmente la región.