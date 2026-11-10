¿Por qué Charles Dickens reinventó la Navidad? El antes y después de la festividad

Imagina por un instante que llega diciembre y nadie decora sus hogares con el arbolito, no hay reuniones familiares alrededor de un banquete, las tiendas no exhiben escaparates luminosos y todo es indiferencia. Así era la Navidad antes de que el escritor Charles Dickens la reinventara.

Hay un antes y después de la festividad más famosa de la cultura occidental, y todo comenzó con la publicación de una obra literaria que transformó la realidad de la Gran Bretaña de principios del siglo diecinueve: Cuento de Navidad, de Dickens.

En el corazón de aquella era gris marcada por la revolución industrial, un escritor londinense de treinta y un años, sumido en deudas e indignado por la explotación infantil, decidió empuñar su pluma para realizar una crítica social.

Antes de Dickens, Navidad era un vestigio folclórico desarticulado, rural y en decadencia; después de él, se transformó en la celebración universal de la compasión, el hogar, la generosidad desinteresada y el reencuentro humano.

Navidad antes de Dickens Canva

La Navidad antes de Charles Dickens

En 1644, el Parlamento inglés dominado por los puritanos promulgó leyes estrictas que abolieron las festividades de Navidad, Pascua y Pentecostés.

Los festejos públicos fueron proscritos bajo pena de arresto militar; las iglesias fueron obligadas a mantener sus puertas cerradas; las tradicionales decoraciones de acebo, hiedra y muérdago fueron arrancadas de las puertas comunitarias; e incluso se llegó a prohibir la elaboración y el consumo de los pasteles de carne especiada (mince pies) por considerarlos un pecado de gula y vanidad mundana.

Aunque la restauración monárquica de 1660 devolvió la legalidad formal al calendario religioso, la herida cultural estaba hecha. Durante finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve, la Revolución Industrial estuvo a punto de enterrar la Navidad para siempre, pues en muchas empresas, el veinticinco de diciembre era tratado como un día laboral ordinario.

Las familias pobres, obligadas a trabajar jornadas extenuantes de catorce a dieciséis horas diarias (incluyendo a niños), no disponían del tiempo, el espacio físico ni los recursos económicos para reunirse a preparar un banquete.

La Navidad era vista por los sectores industriales como una extravagancia costosa, un obstáculo arcaico para el progreso y un incentivo peligroso para la holgazanería de las clases populares.

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La revolución navideña de Charles Dickens

En este contexto es donde entra en escena un Charles Dickens en 1843, cuando el autor londinense contemplaba la injusticia social diaria que también lo afectaba (con deudas y su quinto hijo a punto de nacer).

Llegó a las manos de Dickens un informe oficial comisionado por el Parlamento británico sobre el empleo de menores en las minas y fábricas del reino que recopilaba testimonios directos de niños de hasta cuatro años que pasaban doce horas diarias en completa oscuridad dentro de los túneles mineros de carbón o respirando pelusa venenosa en los talleres textiles de Manchester.

En un principio, Dickens consideró publicar un panfleto político incendiario que planeaba titular Un llamamiento al pueblo de Inglaterra en favor del hijo del pobre. No obstante, prefirió escribir una historia que golpearía en el corazón de la sociedad acomodada: Cuento de Navidad (A Christmas Carol).

Decidido a que el libro fuera accesible para la mayor cantidad de personas posible, el autor supervisó personalmente cada detalle de la edición: insistió en que el volumen llevara un lujoso encuadernado de tela roja con cantos dorados e ilustraciones a color realizadas por el célebre caricaturista John Leech, pero exigió a sus editores que se vendiera al precio de solo cinco chelines.

El libro salió a la venta el 19 de diciembre de 1843; para la víspera de Navidad, los primeros seis mil ejemplares impresos se habían agotado hasta la última copia en todo Londres. El clamor popular obligó a imprimir de inmediato nuevas tiradas que volaron de los estantes con igual rapidez, desatando lecturas colectivas en hogares, tabernas y teatros improvisados.

¿Por qué Charles Dickens reinventó la Navidad? Canva

¿Por qué Charles Dickens reinventó la Navidad?

Charles Dickens no solo dio a luz a su obra más célebre, Cuento de Navidad, sino que reconfiguró de raíz la forma en que se vive la Navidad en Occidente.

El viaje moral de Scrooge a través de los fantasmas de las navidades es una lección sobre la empatía interpersonal y el proceso de redención que es posible en cualquier momento.

Uno de los aportes sociológicos más profundos de Dickens fue llevar la Navidad a la sala de estar familiar y democratizar una fiesta que vivía en el ámbito religioso.

El autor consagró además el pavo asado como el rey indiscutible de la mesa festiva. Hasta entonces, la tradición rural inglesa solía inclinarse por el ganso o la cabeza de jabalí; pero cuando Scrooge ordena enviar a los Cratchit “el pavo dos veces más grande que el pequeño Peter”, Dickens estableció para las generaciones venideras la costumbre de compartir una cena abundante como el máximo acto de hospitalidad festiva.

El fenómeno desatado por Cuento de Navidad se expandió al resto del mundo occidental; en Estados Unidos, la festividad pasó de ser un tabú sectario a convertirse en feriado oficial federal en 1870, apenas semanas después del fallecimiento del novelista.

Se dice que Charles Dickens reinventó la Navidad porque le devolvió un alma ética y emocional que estaba a punto de disolverse para siempre, convirtiendo el festejo en un refugio de esperanza de la humanidad.