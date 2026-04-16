Piden revelar el testamento de Natasha Gelman

Ante la polémica generada por la itinerancia y supuesta exportación definitiva de la Colección Gelman a España, el historiador del arte Luis-Martín Lozano, conocedor de la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, aseguró que “los cuadros (protegidos con la declaratoria de monumento artístico como Kahlo, Rivera, María Izquierdo, entre otros), aunque sean propiedad privada, están controlados por el Estado mexicano en cuanto a su exportación definitiva”.

Así lo aseveró la noche el martes en la conferencia “Soles lejanos que se llamaban Frida y Nata- sha Gelman”, en el Museo de Arte Moderno (MAM), donde aportó algunas claves de esta colección y expuso que “la especulación que se ha creado en las últimas semanas (en torno a la colección) se centra en donde no hay problema: en los nuevos propietarios”.

Aseguró que se ha malinterpretado la situación y se ha entendido que (los cuadros) se van a ir para siempre, pero la ley lo prohíbe.

“No se pueden ir las obras de monumento artístico para siempre… Estamos viendo moros con tranchetes”.

Luis-Martín Lozano, ex director del Museo de Arte Moderno, consideró que sería fundamental realizar una gran retrospectiva de Frida Kahlo. Foto: Juan Carlos Talavera

En este contexto, expuso que no es capacidad del gobierno ni del INBAL ni de la presidenta ni de la Secretaría de Cultura decir si esto se presta (a España), “porque no somos dueños de los cuadros. Moralmente es patrimonio cultural de México, pero no es patrimonio de la nación”. E insistió: “Los cuadros están aquí (en el MAM), van a regresar y no se van a ir nunca de manera permanente, porque existe la ley”.

Sin embargo, el también exdirector del MAM coincidió en que es necesario que salga a la luz el testamento de Natasha Gelman, reconoció que falta saber qué vendió Robert Littman a la familia Zambrano, y consideró que es tiempo de hacer una gran retrospectiva de Frida Kahlo, y que se desmitifique la colección, evidenciando cuál es la colección semilla que adquirieron Jacques y Natasha, ya que es falso que los 300 cuadros los haya coleccionado el matrimonio

Como ocurrió con los más de 30 cuadros de Gunter Gerszo que pertenecieron a la pareja, de los que hoy se desconoce su paradero, pero que no fueron adquiridos, sino obsequiados por el artista.

Luis-Martín Lozano también calificó como especulaciones la idea de que la obra de Frida no puede viajar.

“Leí… que los cuadros no se pueden ir a España porque los pigmentos que Frida utilizó en las pinturas son tan delicados que éstas se van a destruir. Yo conozco los cuadros… puedo garantizar que, si eso fuese cierto, ya no existirían las pinturas, (pues) los cuadros han viajado tanto que, si esa especulación tuviera algo de cierto, no existiría ningún cuadro de Frida”.

Luis-Martín Lozano impartió la conferencia Soles lejanos que se llamaban Frida y Natasha Gelman la noche del martes en el Museo de Arte Moderno- Foto: Juan Carlos Talavera

También habló de Robert Littman. “Me parece importante conocer qué fue lo que Natasha dijo en su testamento, para saber si lo que aconteció después estaba dentro de la legalidad o no. Littman no sólo fue albacea, fue legatario: él se convierte en el propietario de la colección y la vende en todo su derecho, cumpliendo con las leyes mexicanas.La vendió a coleccionistas mexicanos para que se quedara en México”.

¿Qué cuadros de Frida deberían quedarse en México?

“Cuando menos hay cuatro, desde mi perspectiva: Diego en mi pensamiento, El autorretrato con los cuatro monos, Diego, yo, el universo y el señor Xolotl y Autorretrato con Collar, son los más importantes historiográficamente.

¿Usted no ve riesgos en esta transacción y salida de la obra? “El único riesgo es que no respetaran la ley, pero se tendría que aplicar, dadas las relaciones culturales entre México y España. Un banco del calibre de Santander que hace esto como imagen corporativa, (serán) los primeros que van a respetar eso. No veo cómo un banco tan rico se va a meter en un lío tan sencillo”.

¿Y si la familia Zambrano no pagara el préstamo, las obras no se quedarían en España? “Yo creo que es especulación”, concluyó.