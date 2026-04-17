Exposición de Pedro Friedeberg 2026: La silla-mano y su obra llegan al museo de Oaxaca

El Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) rememora al artista plástico Pedro Friedeberg (1936-2026), considerado uno de los grandes referentes del surrealismo en México, fallecido a los 90 años, el pasado 5 de marzo.

Del 18 de abril y hasta el 2 de agosto presenta la exposición De vacaciones por la vida, con dos obras escultóricas, una pintura y dos obras de gráfica, así como retratos del artista a su paso por Oaxaca.

Esta muestra se integra con obras del acervo del MUPO y piezas facilitadas por coleccionistas locales para recordar a uno de los grandes referentes del surrealismo en México.

“De todos los artistas mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, Pedro Friedeberg es el que inventó la obra más reconocible internacionalmente, aunque muchos no sepan el nombre del autor”, afirma el crítico y curador de arte James Oles sobre el arquitecto, escultor y pintor nacido en Italia.

Pedro Friedeberg en Oaxaca: Fechas y detalles de la exposición "De vacaciones por la vida" Fotos: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños

Friedeberg se desarrolló como artista en las décadas de 1960 y 1970. Jaime Oles cuenta que el artista creó en 1962 la primera versión de su hoy famosa silla en forma de mano, labrada en caoba por el mismo carpintero que apoyó a Mathias Goeritz con sus esculturas en madera.

El artista planeó que su pieza fuese exclusiva. Pero recibió tantas peticiones para producirla masivamente, que elaboró otras versiones, a veces cubiertas de hoja de oro o de plata, o con base en forma de pie.

Miles de niños mexicanos que estudiaron la primaria entre 1988 y 1992 tuvieron en sus manos el Cuaderno de Trabajo cuya portada fue la obra Sin título, de Friedeberg, invitado a ilustrar ese volumen de distribución masiva por la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito.

Pedro Friedeberg en Oaxaca: Fechas y detalles de la exposición "De vacaciones por la vida" Fotos: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños

El escultor se consideraba de paso por la existencia, un individuo que no pertenecía a este mundo. Al publicar sus memorias las tituló De vacaciones por la vida.