La nueva obra inspirada en Juan Rulfo que invita al público a salir del "infierno"

Traducir, a través del cuerpo, el canto y la voz, los estados del alma que genera la obra del escritor Juan Rulfo (1917-1986); hacer visible lo invisible de sus textos, pero también recrear su personalidad.

Eso busca la obra "El infierno", del coreógrafo Marco Antonio Silva, que la compañía UTOPÍA Danza-Teatro estrena hoy en el Centro Cultural Los Talleres, donde ofrecerá dos funciones más: mañana y el domingo 12 de julio.

A partir de la mezcla de danza, teatro, música, canto y literatura, la pieza evoca al Rulfo amoroso y dialoga con temas de su obra que permanecen vigentes, como la migración, el mundo rural y la memoria.

El Rulfo que escribe y el Rulfo que vive

El encuentro y el desencuentro amoroso están presentes en todos sus textos, en esa disyuntiva rulfiana: el amor al hijo, el amor a la vida y a la tierra figuran en nuestro guion coreográfico, afirma Silva en entrevista.

Era un autor amoroso, muy sensible a la presencia y a la distancia. Un hombre ensimismado, una figura modesta, humilde, pero con fortaleza interior. Hay dos Rulfos: el que escribe y el que vive. Buscamos tender un puente entre ambos, agrega

Es la visión de Rulfo, pero pasada por el matiz de quienes integramos el equipo. Sus textos están ausentes, pero no su espíritu. Y las palabras que definen su imaginario siguen vigentes, añade.

Los referentes de la puesta en escena

Silva indica que el libro de cuentos "El llano en llamas", la novela "Pedro Páramo" y las cartas que Rulfo escribió a su esposa, Clara Aparicio, son los principales referentes de la obra.

El universo rulfiano no es tan ajeno a estos tiempos: el campo, la ciudad y el sentido de lo mexicano siguen presentes. Está la fuerza de la razón, la reflexión del cuerpo y del saber, destaca.

Juan Rulfo inspira una experiencia teatral que busca hacer visible lo invisible Sofía Vargas

Un viaje al "infierno"

Silva detalla que la primera imagen de la obra "es un hombre que canta una canción de despedida, referida al que ya no está, al que ha partido, a quienes han muerto desde que los textos de Rulfo fueron publicados. Y una figura femenina que se desvanece, como una vela que se apaga".

En la puesta en escena, conformada por cuatro figuras masculinas y un fantasma femenino, participan Iván Flores, David Múnrat, Germán Pizano, Humberto Vélez e Isabel Beteta.

Juan Rulfo inspira una experiencia teatral que busca hacer visible lo invisible Sofía Vargas

Al final de la función, los espectadores reciben un reto: para salir del infierno deben responder tres de las 24 preguntas que el elenco tiene preparadas. Algunas de ellas son: ¿Eres sabor o saber? ¿Eres cielo o suelo? ¿Eres memoria o recuerdo? ¿Eres llano o páramo? ¿Eres instante o eternidad?