"Un parche temporal": Comunidad artística de Xalapa denuncia simulación en apoyos culturales

XALAPA, Ver.– La comunidad artística organizada de Xalapa lanzó un duro pronunciamiento contra las autoridades locales luego de que, durante una manifestación, el ayuntamiento colocó una lona afuera del Teatro J. J. Herrera anunciando un programa de Costo Cero para el uso de recintos públicos aplicable sólo en 2026.

El colectivo, integrado por creadores, músicos, teatreros, periodistas culturales e integrantes de comunidades indígenas, reconoce la gratuidad como un avance, pero denuncia que la medida es un parche temporal, sin sustento legal y que mantiene en el olvido a los espacios independientes.

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El ayuntamiento presume haber eliminado cobros excesivos del periodo 2024-2025 que alcanzaban hasta 6 mil 762 pesos por evento —entre uso de recintos, ambulancias y Protección Civil— además del 5.75% de impuesto sobre boletaje. Para 2026 ofrece gratuidad en espacios como el Teatro J. J. Herrera y el Foro Guadalupe Balderas.

Los creadores advierten: “Lo que hoy se otorga, mañana puede revocarse con un cambio de administración”. Exigen protección normativa mediante acuerdos de Cabildo para convertir estas medidas en política de Estado.

El colectivo señala tres omisiones: el abandono de foros independientes, que siguen sujetos al 5.75% sobre aforo; normativas de Protección Civil diseñadas para giros comerciales y la falta de criterios transparentes para acceder a teatros públicos, además de plazos obligatorios para el pago de servicios artísticos.

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La protesta escaló al ámbito estatal, cuestionando a la gobernadora y a la Secretaría de Cultura por usar el Festival Internacional del Bolero y Jazz 2026 como pantalla. Exigen transparencia en el monto invertido y en el porcentaje para los creadores.