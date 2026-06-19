Museo Subacuático de Cancún: cómo visitar el increíble museo bajo el mar y cuánto cuesta

¿Te imaginas recorrer un museo debajo del mar? Si te gustan las experiencias fuera de lo común o eres amante del buceo y el snorkel, el Museo Subacuático de Cancún es una de las atracciones más sorprendentes que puedes visitar en México.

Cancún es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país gracias a sus playas de aguas cristalinas y su riqueza natural. Sin embargo, entre sus atractivos también destaca este museo submarino que combina arte, turismo y conservación ambiental en un solo lugar.

Museo Subacuático de Cancún

El Museo Subacuático de Cancún (MUSA) nació como un proyecto de conservación ambiental. Las primeras esculturas fueron sumergidas en 2009 y el recinto fue inaugurado oficialmente en 2010.

De acuerdo con el museo, sus diferentes galerías albergan esculturas ubicadas a profundidades de hasta ocho metros bajo el agua. Está sumergido en el Mar Caribe mexicano, en Quintana Roo.

La creación de este espacio surgió como una respuesta a los riesgos ecológicos que enfrentaban los arrecifes de Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc debido al cambio climático y al turismo masivo. Además de convertirse en una atracción turística única, el museo ayuda a reducir la presión sobre los arrecifes naturales y contribuye a su preservación.

¿Qué se puede hacer en el Museo Subacuático de Cancún?

Visitar este museo es una experiencia diferente que permite admirar esculturas sumergidas mientras se practica snorkel o buceo. El recinto cuenta con tres galerías principales:

Manchones

Esta galería alberga esculturas ubicadas entre 8 y 10 metros de profundidad, por lo que es ideal para quienes desean explorar el sitio mediante buceo.

Aquí se encuentra la famosa obra "La Evolución Silenciosa", creada por el artista británico Jason deCaires Taylor. Se trata de más de 400 figuras humanas que, además de ofrecer un espectáculo visual impresionante, contribuyen a la conservación ecológica al funcionar como arrecifes artificiales.

Punta Nizuc

Ubicado a una profundidad aproximada de cuatro metros, este espacio permite observar esculturas de cerca y es una excelente opción para quienes buscan una experiencia más accesible.

Punta Sam

Esta zona cuenta con poca profundidad, lo que la convierte en un lugar ideal para realizar snorkel y disfrutar de las esculturas sin necesidad de ser un buzo experimentado.

Museo Subacuático costo

Si te gustaría conocer este singular museo bajo el mar, existen diferentes recorridos y paquetes dependiendo de la actividad que elijas.

Los precios van desde 124 dólares para buzos certificados hasta 149 dólares para principiantes. En pesos mexicanos, los costos aproximados oscilan entre 2 mil 146 y 2 mil 579 pesos por persona.

Museo subacuático de Cancún, arte bajo el agua: costos y detalles ARCHIVO STAFF NTX / NOTIMEX / Notimex via AFP Archivo Staff Ntx/Ace/ Archivo Staff Ntx / AFP / grosbygroup.com

Sin duda, el Museo Subacuático de Cancún es una experiencia que combina aventura, arte y naturaleza, convirtiéndose en una opción imperdible para quienes buscan descubrir uno de los atractivos más originales del Caribe mexicano.