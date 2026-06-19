Una treintena de escritores, académicos y vecinos de la colonia Roma se dio cita ayer en la primera mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, luego de dar respuesta al pliego petitorio del colectivo En Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

La mesa, moderada por el gestor cultural Edgardo Bermejo, quien aclaró que se convocará a una segunda sesión, posiblemente el 26 de junio, en una hora por definir, donde esperan que se sumen los integrantes del colectivo, quienes informaron desde el pasado miércoles que no acudirían dada la premura en la convocatoria.

Casa del Poeta: Frenan actividades y nombramientos en primera mesa de diálogo Juan Carlos Talavera

“Soy Edgardo Bermejo y he aceptado la invitación a ser una suerte de mediador. La idea es que pueda hacer un puente por el cual podamos pasar desde la disputa y la diferencia hacia el diálogo y la construcción de acuerdos y, sobre todo, la búsqueda de soluciones para el presente y el futuro de la Casa del Poeta”, comentó el gestor cultural al inicio del encuentro que apenas logró la asistencia de 35 creadores y vecinos.

Además, aseguró que su presencia en la mesa es “desde un lugar de neutralidad y de legítimo interés por avanzar hacia un diálogo razonado y productivo”, expuso y detalló que a dicha mesa también acudió, como observador, Jesús Galindo, director del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la CDMX, en representación de Ana Francis López, secretaria de Cultura capitalina, quien no asistió a la mesa, así como representantes de la Comisión de Derechos Humanos.

Casa del Poeta: Frenan actividades y nombramientos en primera mesa de diálogo Juan Carlos Talavera

También expuso que, “al menos por unas semanas, se pospone toda actividad ya programada de carácter cultural y literario, a la espera de que esta nueva programación, en su momento, cuando se recupere, cuando se reactive, cuente con la participación y el interés de todos aquellos grupos, colectivos y personas interesadas en este espacio.

“Es importante reiterarlo: en los próximos días se posponen actividades aquí, en el mejor ánimo de que cuando sean retomadas sea desde un lugar de mucho mayor consenso y acuerdo colectivo”, con lo cual se pospuso la López Velarde que había sido programada para hoy.

Y aseguró que, “por ningún motivo, se va a nombrar a hacer ningún nombramiento en relación a la Casa del Poeta mientras el diálogo y la consulta no avancen”.

Casa del Poeta: Frenan actividades y nombramientos en primera mesa de diálogo Juan Carlos Talavera

Bermejo insistió en convocar al colectivo En Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde para la próxima semana, aunque reconoció que el espacio de diálogo “es para todos los grupos, para todos los poetas y para todos los colectivos sin exclusión de nadie; pero nos es fundamental la interlocución con el comité y confiamos en que se incorporen a este diálogo en los días próximos”.

La sesión se llevó a cabo durante casi dos horas, en las que poetas y vecinos manifestaron sus puntos de vista, como la exigencia de que permanezca la revista Generación en sus instalaciones; cuestionaron que se tratara de dar un “albazo” al programar la sesión con menos de 24 horas; se pidió integrar a los vecinos y a los creadores de la zona, y se exigió un mecanismo para que las propuestas no queden en el limbo.