Taza de Excelencia 2026: de la mano de CAFIVER, expertos en café.

En su 13.ª edición, el certamen más riguroso de México llega a Huatusco para galardonar el trabajo en el campo a través de una exigente cata a ciegas.

Huatusco es una ciudad donde se vive café. Al caminar por sus calles, el aroma de los granos tostados permea el aire, domina las conversaciones y define la identidad misma del lugar. Este junio, la ciudad se convierte en el epicentro cafetalero del país al recibir a productores, empresarios y a los paladares más distinguidos para la 13.ª edición de Taza de Excelencia México.

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El proceso de selección es de un rigor inquebrantable.

A puerta cerrada, un jurado especializado evalúa a ciegas muestras provenientes de diversas regiones. En las mesas de cata no hay marcas, nombres ni orígenes; solo el reflejo puro del trabajo agrícola en cada sorbo. Para avanzar en el certamen, un café debe registrar al menos 86 puntos en la escala internacional. Sin embargo, la verdadera cúspide se encuentra en la marca de los 90 puntos: el codiciado Premio Presidencial, una distinción reservada exclusivamente para quienes cultivan con precisión, técnica y una dedicación absoluta.

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La elección de Huatusco como sede obedece a su vocación natural.

Enclavada en el corazón de las Altas Montañas veracruzanas, a más de 1,300 metros sobre el nivel del mar, esta región ha sido cuna de la caficultura nacional durante generaciones. Para los productores locales, quienes conocen y respetan profundamente este oficio, ser los anfitriones del certamen representa una celebración del patrimonio que han heredado y que siguen cultivando con vocación.

Detrás del esfuerzo agrícola, el respaldo de quienes creen en el café mexicano juega un papel crucial. Por cuarto año consecutivo, CAFIVER figura como patrocinador oficial del certamen, apostando por la consolidación de la más alta excelencia del café en México. Originaria de esas mismas montañas veracruzanas, desde donde opera desde 1985, la empresa entiende de cerca lo que representa este territorio para la caficultura nacional.

Para CAFIVER, apoyar la Taza de Excelencia es un reconocimiento a la realidad del campo: un grano excepcional es el resultado de meses de trabajo meticuloso.

“Acompañamos este camino de excelencia porque impulsamos a los productores que dan vida al café de México”, señala la compañía, en una postura que subraya el valor patrimonial de este cultivo frente a su naturaleza puramente comercial.

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La integración entre esta convicción y el rigor del campo se hace visible también en las mesas de evaluación. Marcelo, jefe de catación de CAFIVER, integra una vez más el panel de jueces nacionales, aportando su pericia técnica a las exhaustivas jornadas de filtro que preceden la evaluación del jurado internacional. Su presencia es prueba de que, para la empresa, la excelencia no es un eslogan, sino una práctica que se ejerce taza por taza.

Mientras Huatusco acoge esta competencia con el orgullo de su herencia, CAFIVER reafirma una certeza inquebrantable: el café cultivado con rigor y respeto, desde la tierra hasta la taza, siempre tendrá aliados sólidos dispuestos a llevarlo al mundo. Valorar este patrimonio es también una invitación a reconocer a las empresas que apuestan de verdad por el campo nacional y que mantienen, año tras año, alianzas duraderas con quienes lo cultivan.