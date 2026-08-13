Parece una ballena saliendo del mar: así será el impresionante museo que abrirá en Noruega

Con el objetivo de crear un espacio que inspire y visibilice la importancia del cuidado de los océanos y de sus habitantes, Noruega apuesta por The Whale, un museo dedicado a las ballenas que busca ofrecer a sus visitantes una experiencia para conocer, admirar y reflexionar sobre estos impresionantes mamiferos marinos.

Aunque no será el primer espacio dedicado a los cetáceos, The Whale se suma a otros museos y experiencias alrededor del mundo que buscan acercar a las personas al conocimiento de las ballenas y destacar la importancia de conservar los ecosistemas marinos.

¿Cuándo abrirá The Whale, el museo de ballenas en Noruega?

The Whale estará ubicado en la isla de Andøya, en el archipiélago de Vesterålen, al norte de Noruega, una región reconocida por ser un punto privilegiado para la observación de ballenas.

El museo tiene prevista su apertura en junio de 2027 y su ubicación permitirá a los visitantes conocer más sobre estos cetáceos en un entorno rodeado por la naturaleza y muy cerca de uno de los lugares donde pueden observarse en su hábitat natural.

De esta manera, el proyecto busca aprovechar uno de los escenarios más emblemáticos de Noruega para crear un espacio dedicado a uno de los animales más fascinantes del océano.

The Whale: museo de ballenas en Noruega Foto: raai.com

"The Whale", el museo dedicado a las ballenas que llegará a Noruega

De acuerdo con el sitio oficial del proyecto, The Whale busca fusionar elementos científicos y artísticos de una manera innovadora.

El espacio propone una experiencia empática y multisensorial que permita explorar la relación entre los seres humanos y las ballenas, al mismo tiempo que los visitantes podrán conocer más sobre estos mamiferos marinos y reflexionar sobre su importancia dentro de los ecosistemas.

Además de su propuesta educativa y cultural, el museo destacará por su arquitectura y por el entorno natural que lo rodea. El proyecto fue diseñado por el estudio de la danesa Dorte Mandrup, cuya propuesta busca integrar el edificio con el paisaje costero.

The Whale: museo de ballenas en Noruega Foto: raai.com

Una arquitectura que parece emerger del mar

Uno de los elementos que más llamará la atención de The Whale será su arquitectura. El recinto estará rodeado por la naturaleza costera de Andøya y contará con grandes ventanales que permitirán disfrutar del paisaje desde el interior.

Pero uno de sus mayores atractivos estará en el techo del edificio, cuya forma busca dar la impresión de que una enorme ballena emerge del mar.

Los visitantes también podrán recorrer esta parte del museo y disfrutar de un mirador que permitirá contemplar el paisaje desde las alturas, mientras el techo cubierto de piedras se integra visualmente con el entorno.

The Whale: museo de ballenas en Noruega Foto: raai.com

Con este proyecto, The Whale busca convertirse en mucho más que una atracción turística: pretende ser un espacio para acercarse a las ballenas, conocer más sobre ellas y recordar la importancia de proteger los océanos y la vida marina.