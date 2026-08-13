¿Fan de The Beatles? No te pierdas este concierto sinfónico en el CENART

Una propuesta sinfónica de 13 piezas de The Beatles llegará a cautivar las butacas del Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes (CENART), el viernes 14 de agosto, con la “Sinfonía para cuatro de Liverpool”.

A cargo de la Orquesta Liverpool Ensamble, un proyecto que surge de la idea de animar a los espectadores con música de películas y que, tras una trayectoria de 39 años, ahora se dedica a revivir los clásicos del cuarteto de Liverpool.

Músicos dan vida a los éxitos de The Beatles

Está bajo la dirección de Alberto Eduardo Franco y conformada por integrantes de agrupaciones de Bellas Artes, al contar con 10 instrumentistas, dos cantantes, un tenor y una soprano.

Los músicos lograrán que los espectadores se transporten a la música de The Beatles, con los arreglos del maestro Ricard Miralles.

¿Qué habrá en el tributo a The Beatles?

El público se sumergirá en los temas más conocidos de la icónica banda, con un toque jazzístico que envolverá a los espectadores, sean fans o no, en una experiencia que recuerda a uno de los fenómenos musicales más importantes de su tiempo.

Con un tratamiento único, enfocado en la música clásica que hace vibrar los oídos y corazones de quienes tienen este acercamiento, qué mejor que disfrutar de temas como “All You Need Is Love”, “Penny Lane” e “Imagine”.

The Beatles en CENART: concierto sinfónico, fecha, precio y detalles Foto: Canva

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Se llevará a cabo el viernes 14 de agosto, a las 19:00 h, en el Auditorio Blas Galindo. Tendrá un costo de 250 pesos, con promoción 2x1 los viernes en taquillas. Puedes consultar mayores detalles en cenart.gob.mx.

El CENART se ubica en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

The Beatles en CENART: concierto sinfónico, fecha, precio y detalles Foto: CENART

Puedes llegar en transporte público. Las estaciones de Metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, de la Línea 12.