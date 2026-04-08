Muere Óscar Melchor Peredo en Xalapa a los 99 años, figura del muralismo mexicano

El muralista Óscar Melchor Peredo y García falleció la madrugada del 8 de abril en Xalapa a los 99 años de edad, de acuerdo con información confirmada por su compañera de vida, la promotora cultural Lourdes Hernández Quiñones.

Su muerte marca el cierre de una etapa dentro del muralismo mexicano contemporáneo, al ser identificado como uno de los últimos representantes de la tradición artística desarrollada tras la Revolución Mexicana.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por Hernández Quiñones, quien escribió: “Melchor Peredo, mi compañero de vida, acaba de fallecer. Muralista, antes que pintor, artista de mirada creativa. Hoy vuela alto, ya en un cielo infinito de luz y color”.

Tras el anuncio, diversas voces del ámbito cultural reaccionaron al fallecimiento, destacando su trayectoria y su papel dentro del arte público en México.

¿Cuándo será el funeral de Óscar Melchor Peredo?

Familiares y personas cercanas se reunirán en la funeraria Bosques del Recuerdo para el velatorio, que se mantendrá hasta las 10:00 horas del 9 de abril, momento en el que el cuerpo será cremado.

De acuerdo con su voluntad, sus cenizas tendrán dos destinos:

Una parte será esparcida en las playas de Villa Rica

Otra permanecerá con su familia en la Ciudad de México

Óscar Melchor Peredo Cortesía

¿De qué murió Óscar Melchor Peredo?

Según lo informado por Hernández Quiñones, el artista falleció a causa de un problema en las vías urinarias que se complicó con deshidratación severa. “Se fue en paz”, señaló.

En sus últimos meses, Peredo mantenía actividad intelectual vinculada a su obra. Entre sus proyectos se encontraba una investigación en colaboración con la Universidad de Guanajuato, además de diversas ideas en proceso.

Aunque desde finales de 2025 había dejado de pintar tras una neumonía severa, el muralista exploraba nuevas posibilidades técnicas, incluyendo el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al muralismo.

Óscar Melchor Peredo Especial

¿Quién fue Óscar Melchor Peredo?

Melchor Peredo, nacido en la Ciudad de México en 1927, fue un destacado pintor muralista formado en instituciones de gran prestigio como la Academia de San Carlos, La Esmeralda y el taller de pintura mural fundado por David Alfaro Siqueiros.

Realizó 33 murales utilizando predominantemente la técnica al fresco, dejando su huella en diversos estados de México como Veracruz, Guerrero y Sonora, así como en el extranjero, específicamente en Francia y los Estados Unidos. Su obra se caracteriza por un profundo compromiso con la historia y la identidad cultural.

Su producción artística abarca más de siete décadas, con obras emblemáticas que van desde "Arribo al Mictlán" (1947) hasta proyectos recientes realizados entre 2018 y 2020 para el puerto de Veracruz. Destacan sus trabajos en Xalapa, como "Resistencia Heroica" y "Una Revolución Continua", así como su serie de murales en la Université de Paris XII, donde abordó temas de dinamismo y justicia social.

Óscar Melchor Peredo Cortesía

Más allá de la creación pictórica, Peredo desempeñó una labor académica e internacional fundamental. Ha sido profesor invitado y conferencista en prestigiosas instituciones como la Sorbona en Francia, la Universidad de Clemson en Estados Unidos y diversas universidades en Canadá y México. S

u contribución en Francia fue especialmente reconocida con la medalla de la Universidad de París XII y su nombramiento como profesor asociado. Su labor docente ha sido clave para la difusión de la tradición muralista mexicana en el escenario global.

Finalmente, el legado de Peredo se extiende a la investigación y las letras, habiendo publicado libros como Los muros tienen la palabra y colaborado en importantes diarios nacionales.

Óscar Melchor Peredo Cortesía

Preservación del arte mural

Tras su fallecimiento, surgieron llamados en torno a la conservación del patrimonio mural en Veracruz. Hernández Quiñones señaló que la muerte del artista abre la discusión sobre el estado de estas obras en espacios públicos.

También subrayó que el muralismo implica procesos complejos que van más allá de la ejecución pictórica, incluyendo investigación histórica, conceptualización y trabajo técnico.

Rocío Nahle manda condolencias a la familia

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, expresó condolencias a la familia del artista y recordó que, aunque nació en la Ciudad de México, Peredo eligió Xalapa como su lugar de residencia durante varias décadas.