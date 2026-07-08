El arte toma vuelo: Frida Kahlo llega al AIFA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) convirtió la espera en una experiencia estética al inaugurar una ilustración con la imagen de Frida Kahlo en la zona en la que los viajeros reclaman de su equipaje.

La ceremonia tuvo como invitados a Jennie Shrem Serur, directora del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México y al general Isidoro Pastor Román, director general del AIFA.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inauguró ayer una imagen a gran escala de la pintora mexicana Frida Kahlo. Fotos: Cortesía del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México

La creación de este espacio artístico, hecho por un colectivo de artistas del Instituto de Promoción Turística capitalina, pretende hacer más placentera la experiencia de viajar y busca que las personas vivan el arte sin necesidad de ir a una galería o a un museo; ya que basta con levantar la vista para constatar el color, el talento y la creatividad de las manos mexicanas.

Frida Kahlo (1907-1954)tuvo una vida marcada por la enfermedad, lo que no impidió que plasmara sus vivencias en pinturas, que con el tiempo la convirtieron en un icono feminista y también en la artista femenina mejor cotizada en el mercado del arte mundial.

Esta obra fue creada originalmente para embellecer nuestro pabellón en la 50ª edición del Tianguis Turístico en Acapulco, dijo Shrem Serur durante la ceremonia.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inauguró ayer una imagen a gran escala de la pintora mexicana Frida Kahlo. Fotos: Cortesía del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México

La titular del Instituto de promoción Turística de la CDMX recordó que “Frida solía decir: ‘¿Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar?’ Una metáfora perfecta para este espacio aeroportuario”, comentó Shrem Serur durante la ceremonia.

A partir de hoy, las alas y la profunda mirada de la artista plástica mexicana quedan plasmadas en este recinto, a la vista de miles de personas.

Es un homenaje que llega en el momento justo. Hay mujeres cuya obra trasciende el tiempo, capaces de convertir la identidad de un pueblo en un lenguaje universal. Frida Kahlo, sin duda, fue una de ellas”, señaló el general Isidoro Pastor.

Con esta obra no sólo se honra el legado cultural de México, sino que se fomenta un punto de encuentro entre la infraestructura moderna y la herencia histórica y cultural de nuestro país al transformar un área funcional en un espacio de contemplación, con lo que el AIFA ofrece una narrativa visual que vincula la identidad nacional con los flujos de la globalización.