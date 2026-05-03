Hermann Orduña explora pintura, gráfica e instalación en el MUPO

El artista visual Hermann Orduña presentará su exposición Óptica lúdica, integrada por 12 pinturas, 14 obras gráficas y una instalación con discos de vinilo intervenidos, en la sala Francisco Gutiérrez del Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), ubicado en el centro histórico de Oaxaca, a partir de hoy y hasta el 1 de junio próximo.

Si bien, el creador nació en la Ciudad de México en 1977 y vivió un tiempo en Tijuana, se formó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Ciudad de México y afinó su profesión en el Taller de Gráfica de Juan Alcázar, en la capital oaxaqueña. Así, su trabajo transcurre entre Oaxaca y la ciudad de Mallorca, en España.

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En esta muestra, el pintor explora tres facetas de su actividad creativa: la pintura, la gráfica y la instalación con discos de vinilo intervenidos.

La combinación de materiales, soportes y formatos permite a Orduña presentar una propuesta tan llamativa como despreocupada, basada en un arreglo dinámico de sus obras, que pueden colocarse en diferentes arreglos y se niegan a permanecer en una composición estática, detalla el museo.

En Oaxaca, el artista encontró el terreno fecundo para determinar su vocación artística. Sus estudios lo condujeron a la arquitectura; pero su decisión fue dedicarse a la pintura, a la gráfica y a la creación de ensamblajes y objetos de arte.

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En 2002, Orduña viajó a Barcelona, donde estableció durante los siguientes diez años su estudio La Rueda. En 2012 se mudó a Palma de Mallorca y, desde entonces, divide sus estadías entre esa ciudad y su taller en la población de San Andrés Huayápam, cercana a la capital de Oaxaca.

Orduña ha expuesto su obra en diferentes ciudades de Europa. En 2014 participó en la Foto Exposición de la Galería Freta de Varsovia. En 2012 presentó su obra en Foto Del Este al Oeste, organizado por el Consulado de México en Frankfurt am Main.

Ese mismo año, exhibió en Foto Aquí y Allá, organizado por la Galeria Domu Artysty Plastyka de Varsovia. Entre 2003 y 2010, Orduña fue parte de 26 exposiciones en la ciudad de Barcelona, entre otras.

PJG