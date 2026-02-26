Kendra Tábata Flores promueve la lectura en Veracruz a raíz de la pandemia

A sus 15 años, Kendra Tábata Flores García se ha convertido en una de las voces jóvenes más activas en la promoción de la lectura en Xalapa, Veracruz, fundadora de La Caja de las Lecturas, un círculo que nació durante la pandemia, Kendra ha logrado transformar un gesto íntimo, el de leer libros para sus vecinos cuando tenía apenas nueve o 10 años, en un proyecto con alcance local.

Yo salía con un libro en la mano a tocar las puertas de mis vecinos y me ofrecía a leerles”, recuerda Kendra. Ese impulso espontáneo se convirtió en un círculo de lectura que hoy cumple seis años y forma parte de los clubes del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Actualmente, La Caja de las Lecturas reúne a ocho integrantes —principalmente niñas de entre 13 y 15 años— y trabaja con familias, escuelas y organizaciones como Sipinna, acompañando a niñas, niños y adolescentes que viven en entornos complejos.

El proyecto se articula con fechas clave como el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y el 8M. Desde ahí, Kendra impulsa lecturas que abordan igualdad de género, justicia para las mujeres y derechos de la infancia.

La Caja de las Lecturas nació con enfoque feminista, per ha evolucionado

Aunque el círculo nació con un enfoque feminista, ha evolucionado: “El feminismo no está peleado con los niños y los hombres; tenemos que hacerlos parte también”. Su apuesta es formar lectores críticos, sensibles y capaces de dialogar con su entorno.

Kendra trabaja con niñas y niños que dicen que no les gusta leer. Su método es cercano y lúdico: empezar con libros-álbum, relacionar la lectura con actividades, películas o visitas culturales y reconocer que la lectura está en todas partes: “No podemos decir que no nos gusta leer porque leemos todo el tiempo… desde los carteles hasta el celular”, aseguró.

Para ella, el problema no es la falta de interés, sino la forma en que se enseña: “En la escuela nos obligan a leer libros enormes… y nos cansamos”.

Quienes quieran integrarse a los círculos del Fondo de Cultura Económica (FCE) pueden estar atentos a la convocatoria anual, que incluye espacios para infancias gracias a la participación de grupos como el de Kendra.

