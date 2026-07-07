Tesoros mesoamericanos en China: Inauguran muestra de 804 piezas prehispánicas en Shanghái

Conformada por 804 piezas de las civilizaciones olmeca, teotihuacana, maya y mexica, la exposición Espacios sagrados. Civilizaciones del México antiguo se inaugurará mañana en el Museo de Shanghái, en China.

La muestra, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, reúne piezas de 13 acervos, entre los que destacan los museos nacionales de Antropología y de las Culturas del Mundo, así como el Templo Mayor y de las zonas arqueológicas de Teotihuacan, Toniná y Kabah.

INAH inaugura magna exposición del México antiguo en el Museo de Shanghái Cortesía INAH

El diálogo cultural entre las civilizaciones de México y China

Con esta exposición, el puente de colaboración cultural entre México y China busca reconocer las similitudes entre ambas civilizaciones a pesar de las diferencias y diversidad cultural, señaló Roberto Velasco, historiador quien forma parte del equipo curatorial de la muestra.

“Las identidades de las cuatro principales culturas mexicanas serán contrastadas con las creaciones de la otra cuna civilizatoria”, anotó Velasco Alonso.

INAH inaugura magna exposición del México antiguo en el Museo de Shanghái Cortesía INAH

Espacios sagrados abre una ventana a la cosmovisión mesoamericana, con el objetivo de brindar al público la posibilidad de contemplar la belleza de los objetos, además de acceder a la complejidad social, política y religiosa de las civilizaciones que los produjeron.

Una cabeza colosal olmeca corona la exhibición en Shanghái

Entre las piezas emblemáticas que se mostrarán en esta exposición, que estará abierta hasta el 19 de noviembre de 2027, está la Cabeza Colosal 4, de San Lorenzo, de origen olmeca, talla de 1.78 metros de alto, 1.17 de ancho y 0.95 de espesor, la cual resguarda el Museo de Antropología de Xalapa.