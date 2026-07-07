Pedro Mairal: “Lo único que dará certeza de que un texto es de un autor será el papel”

“Se está perdiendo el valor de la escritura en línea, tal como ocurre con las imágenes que vemos en internet, porque ahora, al observar una fotografía o un video, enseguida piensas: ¿es o no inteligencia artificial? Y lo mismo ocurrirá con los textos digitales”, dice a Excélsior el escritor argentino Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970), quien publica su más reciente libro, Los nuevos, un retrato de juventud que apuesta por la amistad, la palabra, la página escrita.

Y agrega:

Ayer hablaba con un amigo escritor y me dijo: ‘Hay textos míos online que yo no escribí’. Quizá fueron escritos por una inteligencia artificial cuando alguien le pidió escribir textos con determinado estilo, y generó esos contenidos que observo como una alucinación de la IA. Y, entonces, lo único que te dará certeza de que algo fue escrito por un autor será el papel”.

El escritor enfatiza el hecho de que la escritura impresa no puede ser manipulada ni controlada, como ocurriría en el mundo digital.

El autor argentino señala que los lectores, en el futuro, podrán dudar de la autenticidad de los textos digitales, no así de los que se publiquen en papel. Foto: Karina Tejada.

La escritura online se puede controlar o modificar, porque si toda la obra de un autor está online y deciden que hay algo que no coincide con la moral de la época, podrán modificarla, como lo están haciendo con Roald Dahl.

“Los cuentos de Roald Dahl se están modificando porque hay cosas (en Londres) que quedaron fuera de época. Pero lo que está en papel no se puede alterar y sobre eso piensa Thiago (uno de los personajes en Los nuevos) en esa parte del libro, es un pensamiento distópico, pero no tan lejano”, expone Pedro Mairal.

En su momento, abunda el también autor de Salvatierra, la escritura digital en blogs, por ejemplo, sirvió para bajar un poco toda esa pretensión literaria y funcionó muy bien. Sin embargo, la escritura online será algo dudoso porque podría ser modificada o filtrada en tu propio país si es desfavorable para el gobierno”, advierte.

Pedro Mairal también es autor de "Salvatierra" y "La uruguaya". Foto: Karina Tejada.

Mairal también habla sobre Los nuevos, la cual coincide en que es un homenaje a la literatura y a la escritura que se detiene en el detalle.

“Algo que me pasa cuando narro es decirme a mí mismo que no estoy escribiendo un cuento a toda velocidad, sino que vamos paso a paso, y lo hermoso de la narrativa es esa morosidad que te permite hacer zoom o poner la lupa en los detalles.

“Porque la narrativa permite que en un párrafo pasen 50 años o que el gesto de un personaje transcurra en siete páginas. Entonces, como narrador, tienes la varita mágica del tiempo y puedes hacer que se detenga o se acelere, y me gusta jugar con eso, porque el tiempo de la literatura se parece al del cerebro: puedes estar en un sitio y de pronto –como lo hizo Marcel Proust– un olor te provoca un recuerdo y te lleva a otros lugares, como ocurre en la novela” con Thiago, Pilar y Bruno, protagonistas de esta ficción.