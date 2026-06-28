Abren temporalmente Templo de Ehécatl y Juego de Pelota de Tenochtitlan en CDMX; así puedes visitarlos

Dos recintos arqueológicos abrieron sus puertas al público por primera vez, hablamos del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y los vestigios del Juego de Pelota de Tenochtitlan, ambos espacios ubicados en la calle de Guatemala 16, a un costado del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Cabe señalar que el recorrido permite observar el único fragmento visible del antiguo Juego de Pelota mexica, descubierto en 2014 durante excavaciones realizadas por el Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los restos se encuentran a unos seis metros bajo el nivel actual de la calle y forman parte del museo subterráneo del Templo de Ehécatl, dios del viento. De acuerdo con especialistas, este espacio no solo era utilizado para actividades deportivas, sino que tenía un profundo significado religioso y simbólico.

El descubrimiento del Juego de Pelota es resultado de más de un siglo de investigaciones. Los primeros indicios aparecieron a principios del siglo XX durante obras de drenaje en la calle de Guatemala, cuando el arqueólogo Leopoldo Batres localizó ofrendas y esculturas relacionadas con este recinto ceremonial.

Nuevos hallazgos surgieron durante la construcción de la Línea 2 del Metro en las décadas de 1960 y 1970, así como en los trabajos de estabilización de la Catedral Metropolitana en los años 90, donde fueron encontrados restos arquitectónicos, ofrendas y miniaturas vinculadas al Juego de Pelota.

Las investigaciones más recientes permitieron confirmar la ubicación de la estructura, que habría medido aproximadamente 50 metros de largo por 30 de ancho y cuya cancha tenía forma de doble "T" o "I" latina.

¿Cómo visitar el sitio y hasta cuándo estará abierto?

Para poder conocer este majestuoso lugar, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia tiene programadas diversas visitas, las cuales se realizan de martes a sábado en tres horarios: 9:30, 11:00 y 12:00 horas, mediante reservación previa.

El acceso está incluido en la entrada al Museo del Templo Mayor, con un costo de 105 pesos para nacionales y extranjeros con residencia en México. Los recorridos estarán disponibles hasta el 19 de julio, fecha en la que el sitio volverá a cerrar temporalmente para que continúen los trabajos de exploración arqueológica.